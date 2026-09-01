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Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме
Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме
Sputnik Абхазия
Около 29 тысяч детей пошли в школы Абхазии 1 сентября. 01.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-01T14:40+0300
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В стране 152 школы, и во всех сегодня отметили День знаний, провели торжественные линейки и встречали первоклашек. По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году впервые в школы республики пойдут 2284 ребенка, но эти цифры будут меняться в течение ближайших двух недель. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников с праздником, отметил, что образование — одна из важнейших основ развития государства, и подчеркнул, что страна нуждается в грамотных специалистах. Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах, говорится в поздравлении.
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фото , абхазия, мультимедиа, фото, школы
фото , абхазия, мультимедиа, фото, школы
Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме 14:40 01.09.2026 (обновлено: 15:02 01.09.2026)
Около 29 тысяч детей пошли в школы Абхазии 1 сентября.
В стране 152 школы, и во всех сегодня отметили День знаний, провели торжественные линейки и встречали первоклашек.
По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году впервые в школы республики пойдут 2284 ребенка, но эти цифры будут меняться в течение ближайших двух недель.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников с праздником, отметил, что образование — одна из важнейших основ развития государства, и подчеркнул, что страна нуждается в грамотных специалистах.
Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах, говорится в поздравлении.
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний отметили во всех школах Абхазии.
День знаний отметили во всех школах Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Нарядные дети и их родители пришли на торжественные линейки.
Нарядные дети и их родители пришли на торжественные линейки.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В День знаний царила поистине праздничная атмосфера.
В День знаний царила поистине праздничная атмосфера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Школы встретили первоклашек.
Школы встретили первоклашек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего в этом году впервые за парты сядут 2284 ребенка.
Всего в этом году впервые за парты сядут 2284 ребенка.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В школах Абхазии учатся 29 тысяч детей.
В школах Абхазии учатся 29 тысяч детей.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Всего в стране 152 школы.
Всего в стране 152 школы.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Это день для детей стал настоящим праздником и новым этапом в жизни.
Это день для детей стал настоящим праздником и новым этапом в жизни.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Улыбки не сходили с лиц детей во время праздника.
Улыбки не сходили с лиц детей во время праздника.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многим не терпится приступить к учебе.
Многим не терпится приступить к учебе.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Выспались не все.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шарики – неотъемлемый атрибут Дня знаний.
Шарики – неотъемлемый атрибут Дня знаний.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для первоклашек многое станет непривычным и интересным.
Для первоклашек многое станет непривычным и интересным.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На линейке в Сухумской средней школе №3 станцевали с государственным флагом Абхазии.
На линейке в Сухумской средней школе №3 станцевали с государственным флагом Абхазии.