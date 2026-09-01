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Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме

Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме

Sputnik Абхазия

Около 29 тысяч детей пошли в школы Абхазии 1 сентября. 01.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-01T14:40+0300

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В стране 152 школы, и во всех сегодня отметили День знаний, провели торжественные линейки и встречали первоклашек. По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году впервые в школы республики пойдут 2284 ребенка, но эти цифры будут меняться в течение ближайших двух недель. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников с праздником, отметил, что образование — одна из важнейших основ развития государства, и подчеркнул, что страна нуждается в грамотных специалистах. Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах, говорится в поздравлении.

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