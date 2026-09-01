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Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме
Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме
Sputnik Абхазия
Около 29 тысяч детей пошли в школы Абхазии 1 сентября. 01.09.2026, Sputnik Абхазия
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В стране 152 школы, и во всех сегодня отметили День знаний, провели торжественные линейки и встречали первоклашек. По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году впервые в школы республики пойдут 2284 ребенка, но эти цифры будут меняться в течение ближайших двух недель. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников с праздником, отметил, что образование — одна из важнейших основ развития государства, и подчеркнул, что страна нуждается в грамотных специалистах. Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах, говорится в поздравлении.
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фото , абхазия, мультимедиа, фото, школы
фото , абхазия, мультимедиа, фото, школы

Новый этап в жизни: День знаний в Сухуме

14:40 01.09.2026 (обновлено: 15:02 01.09.2026)
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Около 29 тысяч детей пошли в школы Абхазии 1 сентября.
В стране 152 школы, и во всех сегодня отметили День знаний, провели торжественные линейки и встречали первоклашек.
По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году впервые в школы республики пойдут 2284 ребенка, но эти цифры будут меняться в течение ближайших двух недель.
Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил школьников с праздником, отметил, что образование — одна из важнейших основ развития государства, и подчеркнул, что страна нуждается в грамотных специалистах.
Продолжается работа по созданию комфортных условий для обучения, проводятся ремонты в школах, говорится в поздравлении.
© Sputnik / Томас Тхайцук

День знаний отметили во всех школах Абхазии.

День знаний отметили во всех школах Абхазии. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

День знаний отметили во всех школах Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Нарядные дети и их родители пришли на торжественные линейки.

Нарядные дети и их родители пришли на торжественные линейки. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нарядные дети и их родители пришли на торжественные линейки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В День знаний царила поистине праздничная атмосфера.

В День знаний царила поистине праздничная атмосфера. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День знаний царила поистине праздничная атмосфера.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Школы встретили первоклашек.

Школы встретили первоклашек. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Школы встретили первоклашек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в этом году впервые за парты сядут 2284 ребенка.

Всего в этом году впервые за парты сядут 2284 ребенка. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в этом году впервые за парты сядут 2284 ребенка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В школах Абхазии учатся 29 тысяч детей.

В школах Абхазии учатся 29 тысяч детей. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В школах Абхазии учатся 29 тысяч детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в стране 152 школы.

Всего в стране 152 школы. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего в стране 152 школы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это день для детей стал настоящим праздником и новым этапом в жизни.

Это день для детей стал настоящим праздником и новым этапом в жизни. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это день для детей стал настоящим праздником и новым этапом в жизни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбки не сходили с лиц детей во время праздника.

Улыбки не сходили с лиц детей во время праздника. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Улыбки не сходили с лиц детей во время праздника.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многим не терпится приступить к учебе.

Многим не терпится приступить к учебе. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многим не терпится приступить к учебе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выспались не все.

Выспались не все. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выспались не все.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шарики – неотъемлемый атрибут Дня знаний.

Шарики – неотъемлемый атрибут Дня знаний. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шарики – неотъемлемый атрибут Дня знаний.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для первоклашек многое станет непривычным и интересным.

Для первоклашек многое станет непривычным и интересным. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для первоклашек многое станет непривычным и интересным.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На линейке в Сухумской средней школе №3 станцевали с государственным флагом Абхазии.

На линейке в Сухумской средней школе №3 станцевали с государственным флагом Абхазии. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На линейке в Сухумской средней школе №3 станцевали с государственным флагом Абхазии.

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