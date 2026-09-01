Пенсионеров по осени считают
12:43 01.09.2026 (обновлено: 17:43 01.09.2026)
© Sputnik / Владимир ПесняЖенщина в парке "Коломенское" в Москве
© Sputnik / Владимир Песня
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Абхазия | Главное
Всю осень, начиная с сегодняшнего дня и до 1 декабря, в Абхазии посвятят всеобщей перерегистрации пенсионеров.
Процедура будет происходить только лично. Если кому-то не позволит прийти здоровье, то наведается сотрудник собеса.
Помимо учетных данных и социальных статусов, потребуют письменную расписку в том, что пенсионер не получает ведомственных или заграничных пособий.
Что произойдет после 1 декабря этого года?
Непрошедшим перерегистрацию приостановят выплаты, но не все так категорично.
В течение двух месяцев райсобесы будут искать "молчунов" вплоть до выездов по адресам.
Шанс остаться в пенсионных списках сохраняется в течение 12 месяцев. По результатам регистрации все замороженные выплаты вернут до копеечки.
Ну, а уж если кто не объявится и в эти сроки, тот покинет пенсионный учет окончательно. Но не совсем. Можно будет восстановиться заново, а вот деньги за этот период уже не заплатят.
Всю осень, начиная с сегодняшнего дня и до 1 декабря, в Абхазии посвятят всеобщей перерегистрации пенсионеров.
Процедура будет происходить только лично. Если кому-то не позволит прийти здоровье, то наведается сотрудник собеса.
Помимо учетных данных и социальных статусов, потребуют письменную расписку в том, что пенсионер не получает ведомственных или заграничных пособий.
Что произойдет после 1 декабря этого года?
Непрошедшим перерегистрацию приостановят выплаты, но не все так категорично.
В течение двух месяцев райсобесы будут искать "молчунов" вплоть до выездов по адресам.
Шанс остаться в пенсионных списках сохраняется в течение 12 месяцев. По результатам регистрации все замороженные выплаты вернут до копеечки.
Ну, а уж если кто не объявится и в эти сроки, тот покинет пенсионный учет окончательно. Но не совсем. Можно будет восстановиться заново, а вот деньги за этот период уже не заплатят.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.