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Пенсионеров по осени считают
Пенсионеров по осени считают
Sputnik Абхазия
Абхазия | ГлавноеВсю осень, начиная с сегодняшнего дня и до 1 декабря, в Абхазии посвятят всеобщей перерегистрации пенсионеров.Процедура будет происходить... 01.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-01T12:43+0300
2026-09-01T17:43+0300
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Абхазия | ГлавноеВсю осень, начиная с сегодняшнего дня и до 1 декабря, в Абхазии посвятят всеобщей перерегистрации пенсионеров.Процедура будет происходить только лично. Если кому-то не позволит прийти здоровье, то наведается сотрудник собеса.Помимо учетных данных и социальных статусов, потребуют письменную расписку в том, что пенсионер не получает ведомственных или заграничных пособий.Что произойдет после 1 декабря этого года?Непрошедшим перерегистрацию приостановят выплаты, но не все так категорично. В течение двух месяцев райсобесы будут искать "молчунов" вплоть до выездов по адресам.Шанс остаться в пенсионных списках сохраняется в течение 12 месяцев. По результатам регистрации все замороженные выплаты вернут до копеечки.Ну, а уж если кто не объявится и в эти сроки, тот покинет пенсионный учет окончательно. Но не совсем. Можно будет восстановиться заново, а вот деньги за этот период уже не заплатят.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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социальные сети, абхазия
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Пенсионеров по осени считают

12:43 01.09.2026 (обновлено: 17:43 01.09.2026)
© Sputnik / Владимир ПесняЖенщина в парке "Коломенское" в Москве
Женщина в парке Коломенское в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 01.09.2026
© Sputnik / Владимир Песня
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Абхазия | Главное

Всю осень, начиная с сегодняшнего дня и до 1 декабря, в Абхазии посвятят всеобщей перерегистрации пенсионеров.

Процедура будет происходить только лично. Если кому-то не позволит прийти здоровье, то наведается сотрудник собеса.

Помимо учетных данных и социальных статусов, потребуют письменную расписку в том, что пенсионер не получает ведомственных или заграничных пособий.

Что произойдет после 1 декабря этого года?

Непрошедшим перерегистрацию приостановят выплаты, но не все так категорично.

В течение двух месяцев райсобесы будут искать "молчунов" вплоть до выездов по адресам.

Шанс остаться в пенсионных списках сохраняется в течение 12 месяцев. По результатам регистрации все замороженные выплаты вернут до копеечки.

Ну, а уж если кто не объявится и в эти сроки, тот покинет пенсионный учет окончательно. Но не совсем. Можно будет восстановиться заново, а вот деньги за этот период уже не заплатят.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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