https://sputnik-abkhazia.ru/20260901/sladkie-kak-med-problemy-s-realizatsiey-arbuzov-v-abkhazii-i-gospodderzhka-1065335578.html

Местные, сладкие, как мед: проблемы с реализацией арбузов в Абхазии и господдержка

Местные, сладкие, как мед: проблемы с реализацией арбузов в Абхазии и господдержка

Sputnik Абхазия

Сезон 2026 года оказался непростым для абхазских аграриев, выращивающих бахчевые. Аномально холодная весна сдвинула сроки созревания арбузов почти на месяц... 01.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-01T20:43+0300

2026-09-01T20:43+0300

2026-09-01T20:44+0300

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Сезон 2026 года оказался непростым для абхазских аграриев, выращивающих бахчевые. Аномально холодная весна сдвинула сроки созревания арбузов почти на месяц, общий объем урожая сократился более чем на 30%. Бадрак Авидзба, SputnikЭто стало основной причиной, почему местный арбуз не вышел на рынок традиционно к середине июля, когда потребительский спрос уже активно формируется. "Мы столкнулись в начале весны с плохими погодными условиями. Весна была очень холодной, пришлось два раза пересеивать наше поле", - рассказал Sputnik начальник отдела сельского хозяйства Очамчырского района и производитель бахчевых Тенгиз Какубава. Образовавшуюся нишу занял импортный товар, объемы ввоза которого в этом сезоне заметно выросли по сравнению с прошлыми годами. В начале августа премьер-министр республики Владимир Делба встретился с производителями бахчевых. Темой обсуждения стала поддержка фермеров, которые столкнулись с проблемами в реализации продукции. Глава правительства сообщил, что для поддержки отрасли ранее было принято решение о введении сезонной таможенной пошлины на ввоз бахчевых с 15 июля по 15 октября. Отмечалось, что ежегодно объемы местной продукции растут - в 2025 году в республике собрали 9 тысяч тонн арбузов. Импорт, тем временем, за последние пять лет сократился в четыре раза: в 2021 году в страну завезли 1674 тонны, в 2025 году — 396 тонн. С начала 2026 года по 1 сентября, по данным Государственного таможенного комитета, в республику завезли 935,3 тонны продукции. При этом с 15 июля по 1 сентября объемы импорта составили – 730,5 тонны. Абхазские фермеры, в свою очередь, оказались в заведомо невыгодных условиях. Себестоимость местного арбуза заметно выше импортного, отмечают они. Затраты на обработку семи гектаров земли, по словам Тенгиза Какубава, составили около 700 тысяч рублей, при этом одно семечко обходится производителю в 18 рублей, не говоря о многочисленных агротехнических мероприятиях и подорожании топлива. В итоге отпускная цена с поля достигала 40 рублей за килограмм, что делает продукцию малодоступной для большей части местных потребителей. "Я занимаюсь выращиванием арбузов восьмой год. В этом году на площади семь гектаров посадил 15 тысяч корней. Ожидалось около 200 тонн, но из-за погодных условий около 100 тонн бахчи можем собрать", - добавил он. Какубава также считает, что завозной арбуз выглядит привлекательнее местного, в том числе за счет химической обработки, а абхазский арбуз выращивается естественным путем, без химикатов. Однако эта разница в качестве не всегда очевидна для покупателя, подчеркивает аграрий. Он также сообщил, что производители из Очамчырского района, где бахчевые занимают около 250 гектаров, обратились к правительству с предложением ввести полный запрет на ввоз арбуза в период с 25 июля по 10 сентября, чтобы дать возможность реализовать собственный урожай без конкуренции с дешевым импортом.В Министерстве сельского хозяйства к такой инициативе отнеслись с осторожностью. Заместитель министра Дмитрий Хагуш пояснил, что полный запрет сопряжен с риском дефицита. Выращивание любой сельхозкультуры всегда остается рискованным предприятием, и в непогоды рынок может просто опустеть. Он также отметил, что импорт в начале сезона был вынужденной мерой, продиктованной отсутствием местного арбуза. Замминистра напомнил, что в начале этого года президент Бадра Гунба дал поручение Минсельхозу разработать ряд мер поддержки местного производителя. Речь в том числе о беспрецедентном случае поднятия пошлины на ввозимую продукцию, сказал Хагуш. "Мы должны конкурировать в том числе между собой. Закупочная цена у наших производителей была 40 рублей с поля, то есть это очень дорого для нашего потребителя. Да, это тяжелый труд, но все-таки в ценовой политике нужно сделать так, чтобы арбуз был доступен каждому жителю Абхазии", - подчеркнул Хагуш. На встрече с премьер-министром фермерам предложили альтернативные механизмы поддержки, которые не связаны с жесткими запретами. В частности, участие в будущей программе Минсельхоза, предусматривающей субсидирование затрат на выращивание арбузов, что должно существенно снизить финансовую нагрузку на аграриев. Кроме того, обсуждалась возможность организации небольших районных рынков, где сельские жители могли бы продавать не только бахчевые, но и любую другую выращенную продукцию — это позволит сократить посреднические цепочки и повысить доходность мелких хозяйств. Замминистра финансов Гиви Хурхумал в интервью радио Sputnik обратил внимание на то, что сельхозпроизводители, в отличие от индивидуальных предпринимателей, освобождены от налогового бремени, а значит, теоретически имеют возможность получать прибыль даже при нынешнем уровне цен. Вместе с тем он признал тяжелый характер аграрного труда и подтвердил, что государство внимательно отслеживает проблемы отрасли и готово принимать решения, направленные на реальную, а не декларативную помощь местным производителям.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260831/1065305866.html

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