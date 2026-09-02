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Обоюдная выгода: Камкия о том, зачем Абхазии нужно принимать госзаказы России
Обоюдная выгода: Камкия о том, зачем Абхазии нужно принимать госзаказы России
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Указ, дающий право предприятиям Абхазии и Южной Осетии выполнять российские госзаказы, подписал Владимир Путин. 02.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-02T21:16+0300
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Предприятия Абхазии смогут выполнять госзаказы для российских ведомств, сообщил во время пресс-подхода Сергей Кириенко. Он пояснил, что раньше заниматься заказами для силовых ведомств, в том числе Минобороны, могли только российские производители.Директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия назвала это событие, совпавшее с 18-летием со дня признания суверенитета Абхазии Россией, исторической вехой во взаимоотношениях стран.Поступивший в адрес республики пакет предложений серьезно проработан и социально ориентирован, считает она. Выполнение российских госзаказов абхазскими предприятиями выгодно обоим государствам.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, россия, видео, мультимедиа, видео
Обоюдная выгода: Камкия о том, зачем Абхазии нужно принимать госзаказы России
Указ, дающий право предприятиям Абхазии и Южной Осетии выполнять российские госзаказы, подписал Владимир Путин.
Предприятия Абхазии смогут выполнять госзаказы для российских ведомств, сообщил во время пресс-подхода Сергей Кириенко. Он пояснил, что раньше заниматься заказами для силовых ведомств, в том числе Минобороны, могли только российские производители.
Директор Института экономики и права АНА Фатима Камкия назвала это событие, совпавшее с 18-летием со дня признания суверенитета Абхазии Россией, исторической вехой во взаимоотношениях стран.
Поступивший в адрес республики пакет предложений серьезно проработан и социально ориентирован, считает она. Выполнение российских госзаказов абхазскими предприятиями выгодно обоим государствам.
Подробнее в видео Sputnik.