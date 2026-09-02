https://sputnik-abkhazia.ru/20260902/solnechnaya-energiya-i-teplovye-nasosy-eduard-kimketov-rasskazal-o-tselevoy-programme--1065342759.html

Солнечная энергия и тепловые насосы: Эдуард Кимкетов рассказал о целевой программе

Солнечная энергия и тепловые насосы: Эдуард Кимкетов рассказал о целевой программе

Sputnik Абхазия

Кабмин утвердил целевую программу по разработке концепции возобновляемой энергетики для автономных потребителей. 02.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-02T11:14+0300

2026-09-02T11:14+0300

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В Абхазии планируется создавать солнечные электростанции и гибридные установки, сказал глава отдела возобновляемых источников энергии СФТИ Эдуард Кимкетов."Для тепловых насосов нужна электрическая энергия. Электроэнергию для тепловых насосов мы планируем со временем брать от солнечных электростанций. То есть отопление будет абсолютно автономное, не надо будет подключаться к электросетям", – подчеркнул ученый. Кабмин утвердил целевую программу по разработке концепции возобновляемой энергетики для автономных потребителей. Реализацией проекта занимается Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии, которому из республиканского бюджета на 2026 год выделено 5 миллионов рублей. Главная задача — составить методологию и подобрать решения на основе солнца, воды и ветра с учетом географии и климата республики.Подробнее - в видео Sputnik.

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