Средства ПВО России за ночь сбили 416 украинских дронов

СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 416 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.



Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями.



Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом и Черным морем.