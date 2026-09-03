Средства ПВО России за ночь сбили 416 украинских дронов
09:00 03.09.2026 (обновлено: 10:39 03.09.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 416 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом и Черным морем.