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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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Средства ПВО России за ночь сбили 416 украинских дронов
Средства ПВО России за ночь сбили 416 украинских дронов
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 03.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 416 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями.Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО России за ночь сбили 416 украинских дронов

09:00 03.09.2026 (обновлено: 10:39 03.09.2026)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 3 сен – Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 416 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Тверской, Смоленской, Курской, Орловской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской областями.

Также аппараты перехватили над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
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