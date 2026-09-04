https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/abkhaziya-na-damasskoy-yarmarke-bartsits-rasskazal-o-poezdke-na-blizhniy-vostok---1065406687.html

Абхазия на Дамасской ярмарке: Барциц рассказал о поездке на Ближний Восток

Абхазия на Дамасской ярмарке: Барциц рассказал о поездке на Ближний Восток

Sputnik Абхазия

На 63-й международной Дамасской ярмарке был представлен павильон Абхазии. 04.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-04T17:41+0300

2026-09-04T17:41+0300

2026-09-04T17:41+0300

абхазия

новости

видео

мультимедиа

мид абхазии

олег барциц

сирия

пресс-центр

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/04/1065388673_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_52cf190dbd09c22361ad4060021fc95c.jpg

Дамасская ярмарка – это самое крупное событие такого направления в ближневосточном регионе, сказал в интервью Sputnik глава МИД республики, руководитель абхазской делегации Олег Барциц. "Различие в том, что среди гостей Дамасской ярмарки в прошлом году было 48 стран, в этом году их количество увеличилось до 63. Сирия развивается, она получает дополнительные преференции от стран региона, от соседей и не только", – подчеркнул он.Дипломат также отметил, что для участия в ярмарке по указанию президента была сформирована представительная делегация из Абхазии.На мероприятии был представлен национальный павильон Абхазии, где гости могли познакомиться с абхазской продукцией, узнать о вокальной и хореографической культуре республики, а также получить информацию об истории Абхазии.

абхазия

сирия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео, мультимедиа, мид абхазии, олег барциц, сирия, видео