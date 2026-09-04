Абхазия на Дамасской ярмарке: Барциц рассказал о поездке на Ближний Восток
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На 63-й международной Дамасской ярмарке был представлен павильон Абхазии.
Дамасская ярмарка – это самое крупное событие такого направления в ближневосточном регионе, сказал в интервью Sputnik глава МИД республики, руководитель абхазской делегации Олег Барциц.
"Различие в том, что среди гостей Дамасской ярмарки в прошлом году было 48 стран, в этом году их количество увеличилось до 63. Сирия развивается, она получает дополнительные преференции от стран региона, от соседей и не только", – подчеркнул он.
Дипломат также отметил, что для участия в ярмарке по указанию президента была сформирована представительная делегация из Абхазии.
На мероприятии был представлен национальный павильон Абхазии, где гости могли познакомиться с абхазской продукцией, узнать о вокальной и хореографической культуре республики, а также получить информацию об истории Абхазии.
"Различие в том, что среди гостей Дамасской ярмарки в прошлом году было 48 стран, в этом году их количество увеличилось до 63. Сирия развивается, она получает дополнительные преференции от стран региона, от соседей и не только", – подчеркнул он.
Дипломат также отметил, что для участия в ярмарке по указанию президента была сформирована представительная делегация из Абхазии.
На мероприятии был представлен национальный павильон Абхазии, где гости могли познакомиться с абхазской продукцией, узнать о вокальной и хореографической культуре республики, а также получить информацию об истории Абхазии.