https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/kak-zarabotal--tak-i-polopal-1065469369.html

Как заработал — так и полопал

Как заработал — так и полопал

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Абхазия | ГлавноеПенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить... 04.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-04T18:19+0300

2026-09-04T18:19+0300

2026-09-08T12:20+0300

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Абхазия | ГлавноеПенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить персонифицированный учет, где все будет зависеть от размера выплаченных взносов.Это не всем понравится, конечно, но ситуацию, когда пенсия одинакова и для тех, кто зарабатывал по ₽40 тыс., и для тех, кто получал по ₽20 тыс., справедливой не назовешь, как любую уравниловку.Есть у этой меры и еще одна сторона — вывод зарплат из серой зоны. "Конвертированный" оклад может обернуться в будущем пенсионным мизером. Вот и прикидывай.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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