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Как заработал — так и полопал
Как заработал — так и полопал
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Абхазия | ГлавноеПенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить... 04.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-04T18:19+0300
2026-09-08T12:20+0300
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Абхазия | ГлавноеПенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить персонифицированный учет, где все будет зависеть от размера выплаченных взносов.Это не всем понравится, конечно, но ситуацию, когда пенсия одинакова и для тех, кто зарабатывал по ₽40 тыс., и для тех, кто получал по ₽20 тыс., справедливой не назовешь, как любую уравниловку.Есть у этой меры и еще одна сторона — вывод зарплат из серой зоны. "Конвертированный" оклад может обернуться в будущем пенсионным мизером. Вот и прикидывай.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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Как заработал — так и полопал

18:19 04.09.2026 (обновлено: 12:20 08.09.2026)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях
В Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Абхазия | Главное

Пенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.

Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить персонифицированный учет, где все будет зависеть от размера выплаченных взносов.

Это не всем понравится, конечно, но ситуацию, когда пенсия одинакова и для тех, кто зарабатывал по ₽40 тыс., и для тех, кто получал по ₽20 тыс., справедливой не назовешь, как любую уравниловку.

Есть у этой меры и еще одна сторона — вывод зарплат из серой зоны. "Конвертированный" оклад может обернуться в будущем пенсионным мизером. Вот и прикидывай.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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