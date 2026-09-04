Как заработал — так и полопал
18:19 04.09.2026 (обновлено: 12:20 08.09.2026)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВ Мелитополе начали выдавать пенсии в рублях
© Sputnik / Константин Михальчевский/
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Пенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.
Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить персонифицированный учет, где все будет зависеть от размера выплаченных взносов.
Это не всем понравится, конечно, но ситуацию, когда пенсия одинакова и для тех, кто зарабатывал по ₽40 тыс., и для тех, кто получал по ₽20 тыс., справедливой не назовешь, как любую уравниловку.
Есть у этой меры и еще одна сторона — вывод зарплат из серой зоны. "Конвертированный" оклад может обернуться в будущем пенсионным мизером. Вот и прикидывай.
Пенсионный фонд Абхазии анонсировал повышение пенсий в будущем, но не для всех подряд.
Председатель фонда Денис Гулария обещает внедрить персонифицированный учет, где все будет зависеть от размера выплаченных взносов.
Это не всем понравится, конечно, но ситуацию, когда пенсия одинакова и для тех, кто зарабатывал по ₽40 тыс., и для тех, кто получал по ₽20 тыс., справедливой не назовешь, как любую уравниловку.
Есть у этой меры и еще одна сторона — вывод зарплат из серой зоны. "Конвертированный" оклад может обернуться в будущем пенсионным мизером. Вот и прикидывай.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.