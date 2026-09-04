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Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке
Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке
Sputnik Абхазия
Абхазия приняла участие в 63-й международной ярмарке в Дамаске, проходившей с 26 августа по 4 сентября. 04.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-04T13:40+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Абхазия достойно показала себя на международной Дамасской ярмарке, отметил глава МИД Олег Барциц в интервью Sputnik. Он отметил высокий уровень делегации и оперативность подготовительных работ. На полях ярмарки был собран очень интересный абхазский павильон, кроме того, в Сирию поехала группа танцоров, которая представила республику."Отдельно хочу сказать, что принимающая сторона показала себя на самой наилучшей высоте. И это не только традиционное сирийское гостеприимство, это, безусловно, еще и сигнал о том, что к Абхазии относятся с уважением, с большим интересом, и этот интерес не становится меньше", — сказал Барциц.Дипломат добавил, что то, что Абхазия находится в фокусе внимания властей Сирии, показывают контакты с руководством САР и функционерами из различных отраслей.
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абхазия, новости, мид абхазии, сирия, олег барциц

Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке

13:40 04.09.2026 (обновлено: 14:18 04.09.2026)
© Foto / пресс-служба МИД АбхазииПавильон Абхазии на 63-й Дамасской ярмарке
Павильон Абхазии на 63-й Дамасской ярмарке - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2026
© Foto / пресс-служба МИД Абхазии
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Абхазия приняла участие в 63-й международной ярмарке в Дамаске, проходившей с 26 августа по 4 сентября.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Абхазия достойно показала себя на международной Дамасской ярмарке, отметил глава МИД Олег Барциц в интервью Sputnik.

Он отметил высокий уровень делегации и оперативность подготовительных работ. На полях ярмарки был собран очень интересный абхазский павильон, кроме того, в Сирию поехала группа танцоров, которая представила республику.
"Отдельно хочу сказать, что принимающая сторона показала себя на самой наилучшей высоте. И это не только традиционное сирийское гостеприимство, это, безусловно, еще и сигнал о том, что к Абхазии относятся с уважением, с большим интересом, и этот интерес не становится меньше", — сказал Барциц.
Дипломат добавил, что то, что Абхазия находится в фокусе внимания властей Сирии, показывают контакты с руководством САР и функционерами из различных отраслей.
Олег Барциц - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2026
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26 августа, 15:15
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