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Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке
Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке
Sputnik Абхазия
Абхазия приняла участие в 63-й международной ярмарке в Дамаске, проходившей с 26 августа по 4 сентября. 04.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-04T13:40+0300
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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Абхазия достойно показала себя на международной Дамасской ярмарке, отметил глава МИД Олег Барциц в интервью Sputnik. Он отметил высокий уровень делегации и оперативность подготовительных работ. На полях ярмарки был собран очень интересный абхазский павильон, кроме того, в Сирию поехала группа танцоров, которая представила республику."Отдельно хочу сказать, что принимающая сторона показала себя на самой наилучшей высоте. И это не только традиционное сирийское гостеприимство, это, безусловно, еще и сигнал о том, что к Абхазии относятся с уважением, с большим интересом, и этот интерес не становится меньше", — сказал Барциц.Дипломат добавил, что то, что Абхазия находится в фокусе внимания властей Сирии, показывают контакты с руководством САР и функционерами из различных отраслей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/1065202817.html
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абхазия, новости, мид абхазии, сирия, олег барциц
Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке
13:40 04.09.2026 (обновлено: 14:18 04.09.2026)
Абхазия приняла участие в 63-й международной ярмарке в Дамаске, проходившей с 26 августа по 4 сентября.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Абхазия достойно показала себя на международной Дамасской ярмарке, отметил глава МИД Олег Барциц в интервью Sputnik.
Он отметил высокий уровень делегации и оперативность подготовительных работ. На полях ярмарки был собран очень интересный абхазский павильон, кроме того, в Сирию поехала группа танцоров, которая представила республику.
"Отдельно хочу сказать, что принимающая сторона показала себя на самой наилучшей высоте. И это не только традиционное сирийское гостеприимство, это, безусловно, еще и сигнал о том, что к Абхазии относятся с уважением, с большим интересом, и этот интерес не становится меньше", — сказал Барциц.
Дипломат добавил, что то, что Абхазия находится в фокусе внимания властей Сирии, показывают контакты с руководством САР и функционерами из различных отраслей.