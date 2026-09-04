https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/oleg-bartsits-otsenil-uroven-uchastiya-abkhazii-v-damasskoy-yarmarke-1065390375.html

Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке

Олег Барциц оценил уровень участия Абхазии в Дамасской ярмарке

Sputnik Абхазия

Абхазия приняла участие в 63-й международной ярмарке в Дамаске, проходившей с 26 августа по 4 сентября. 04.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-04T13:40+0300

2026-09-04T13:40+0300

2026-09-04T14:18+0300

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Абхазия достойно показала себя на международной Дамасской ярмарке, отметил глава МИД Олег Барциц в интервью Sputnik. Он отметил высокий уровень делегации и оперативность подготовительных работ. На полях ярмарки был собран очень интересный абхазский павильон, кроме того, в Сирию поехала группа танцоров, которая представила республику."Отдельно хочу сказать, что принимающая сторона показала себя на самой наилучшей высоте. И это не только традиционное сирийское гостеприимство, это, безусловно, еще и сигнал о том, что к Абхазии относятся с уважением, с большим интересом, и этот интерес не становится меньше", — сказал Барциц.Дипломат добавил, что то, что Абхазия находится в фокусе внимания властей Сирии, показывают контакты с руководством САР и функционерами из различных отраслей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/1065202817.html

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