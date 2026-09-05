Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа бызшәа бжьыла аиҭагара алыршахеит: аус адызулоз иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҵарауаа Ԥшьагьашьха аҭҵаарақәа мҩаԥыргеит: алҵшәақәа еилаҳкаауеит
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атомклассқәа рхыԥхьаӡара иацлеит: аҵаҩцәа ирзаԥнаҵо аҭагылазаашьа еилаҳкаауеит
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Как сохранить язык: о чем говорили участники Шакрыловских чтений
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Органные вечера в Пицунде: чем удивит фестиваль в 2026 году
14:33
16 мин
Дополнительное время
Чемпионат Абхазии по футболу: старт нового сезона
14:50
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Галтәи агуманитартә коллеџь азы аҵарашықәс ҿыц: аиҳабы лыҿцәажәара
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атомклассқәа рхыԥхьаӡара иацлеит: аҵаҩцәа ирзаԥнаҵо аҭагылазаашьа еилаҳкаауеит
18:16
12 мин
Ашьхардац
Аҟарма
18:28
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Как сохранить язык: о чем говорили участники Шакрыловских чтений
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Галтәи агуманитартә коллеџь азы аҵарашықәс ҿыц: аиҳабы лыҿцәажәара
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Атомклассқәа рхыԥхьаӡара иацлеит: аҵаҩцәа ирзаԥнаҵо аҭагылазаашьа еилаҳкаауеит
21:16
12 мин
Ашьхардац
Аҟарма
21:28
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Как сохранить язык: о чем говорили участники Шакрыловских чтений
21:34
26 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/bolee-50-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiey-za-noch-1065412670.html
Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 05.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-05T11:00+0300
2026-09-05T11:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143378_0:179:3006:1870_1920x0_80_0_0_a7b5db4d79c92a0867f1d19e7066ef01.jpg
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 53 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями.Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/1065406971.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143378_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_59576f8c9c9c6d4653fd5045e15f1ef4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

11:00 05.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов ПЗРК Игла и РЛС ПВО в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 53 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями.

Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Здание Министерства иностранных дел РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 04.09.2026
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия отвергла заявления Украины о якобы небезопасности ее воздушного пространства
Вчера, 17:35
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0