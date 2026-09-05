Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов ПЗРК "Игла" и РЛС ПВО в зоне спецоперации
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 53 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями.
Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.