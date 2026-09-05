https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/bolee-50-ukrainskikh-bpla-sbili-nad-rossiey-za-noch-1065412670.html

Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Более 50 украинских БпЛА сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 05.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-05T11:00+0300

2026-09-05T11:00+0300

2026-09-05T11:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 5 сен - Sputnik. Средства ПВО за ночь уничтожили 53 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Беспилотники сбили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской областями.Также аппараты перехватили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260904/1065406971.html

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