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"Когда общаетесь с украинскими блогерами, лучше не общайтесь"
"Когда общаетесь с украинскими блогерами, лучше не общайтесь"
Sputnik Абхазия
Абхазия | Главное 05.09.2026, Sputnik Абхазия
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Абхазия | ГлавноеЗолотые слова. Мысль может и неказистая, но простая, а пришла она недоблогеру Роману Дарсалия только в подкаст-студии СГБ, где неплохо, как оказывается, просветляется восприятие реальности.Дарсалия прямился с каким-то онлайн-деятелем с Украины и допрямился до геноцида грузин абхазами.Пока извинился, но госбезопасность уже не остановить — проводится дальнейшая проверка персонажа.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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"Когда общаетесь с украинскими блогерами, лучше не общайтесь"

10:21 05.09.2026 (обновлено: 12:21 08.09.2026)
© flickr.com / Michael SchreifelsКлавиатура и мышь
Клавиатура и мышь - Sputnik Абхазия, 1920, 05.09.2026
© flickr.com / Michael Schreifels
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Абхазия | Главное
Золотые слова. Мысль может и неказистая, но простая, а пришла она недоблогеру Роману Дарсалия только в подкаст-студии СГБ, где неплохо, как оказывается, просветляется восприятие реальности.

Дарсалия прямился с каким-то онлайн-деятелем с Украины и допрямился до геноцида грузин абхазами.

Пока извинился, но госбезопасность уже не остановить — проводится дальнейшая проверка персонажа.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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