https://sputnik-abkhazia.ru/20260905/kogda-obschaetes-s-ukrainskimi-blogerami-luchshe-ne-obschaytes-1065469468.html

"Когда общаетесь с украинскими блогерами, лучше не общайтесь"

"Когда общаетесь с украинскими блогерами, лучше не общайтесь"

Sputnik Абхазия

Абхазия | Главное 05.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-05T10:21+0300

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Абхазия | ГлавноеЗолотые слова. Мысль может и неказистая, но простая, а пришла она недоблогеру Роману Дарсалия только в подкаст-студии СГБ, где неплохо, как оказывается, просветляется восприятие реальности.Дарсалия прямился с каким-то онлайн-деятелем с Украины и допрямился до геноцида грузин абхазами.Пока извинился, но госбезопасность уже не остановить — проводится дальнейшая проверка персонажа.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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