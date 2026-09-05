"Когда общаетесь с украинскими блогерами, лучше не общайтесь"
10:21 05.09.2026 (обновлено: 12:21 08.09.2026)
© flickr.com / Michael Schreifels
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Золотые слова. Мысль может и неказистая, но простая, а пришла она недоблогеру Роману Дарсалия только в подкаст-студии СГБ, где неплохо, как оказывается, просветляется восприятие реальности.
Дарсалия прямился с каким-то онлайн-деятелем с Украины и допрямился до геноцида грузин абхазами.
Пока извинился, но госбезопасность уже не остановить — проводится дальнейшая проверка персонажа.
Дарсалия прямился с каким-то онлайн-деятелем с Украины и допрямился до геноцида грузин абхазами.
Пока извинился, но госбезопасность уже не остановить — проводится дальнейшая проверка персонажа.
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