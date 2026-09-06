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Абхазия - страна души: Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док
Абхазия - страна души: Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док
Sputnik Абхазия
На платформе RT.Док 26 августа состоялась премьера фильма "Абхазия - страна души". Это первая работа журналиста Саида Барганджия в качестве автора телеканала... 06.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-06T18:59+0300
2026-09-06T18:59+0300
2026-09-06T18:59+0300
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Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док
Sputnik Абхазия
Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док
На платформе RT.Док 26 августа состоялась премьера фильма "Абхазия - страна души". Это первая работа журналиста Саида Барганджия в качестве автора телеканала. В программе "Взаимный интерес" радио Sputnik Саид рассказал, как создавался фильм, о творческом процессе, о работе с командой и международной платформой, о том, что значит для автора первый проект на RT.Док. Слушайте подкаст.
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творчество, документалистика, кино, авторы, абхазия, rt, взаимный интерес, подкасты, аудио
творчество, документалистика, кино, авторы, абхазия, rt, взаимный интерес, подкасты, аудио
На платформе RT.Док 26 августа состоялась премьера фильма "Абхазия - страна души". Это первая работа журналиста Саида Барганджия в качестве автора телеканала. В программе "Взаимный интерес" радио Sputnik Саид рассказал, как создавался фильм, о творческом процессе, о работе с командой и международной платформой, о том, что значит для автора первый проект на RT.Док.