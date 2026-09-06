https://sputnik-abkhazia.ru/20260906/abkhaziya---strana-dushi-said-bargandzhiya-o-rabote-nad-debyutom-na-rtdok-1065414174.html

Абхазия - страна души: Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док

Абхазия - страна души: Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док

Sputnik Абхазия

На платформе RT.Док 26 августа состоялась премьера фильма "Абхазия - страна души". Это первая работа журналиста Саида Барганджия в качестве автора телеканала... 06.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-06T18:59+0300

2026-09-06T18:59+0300

2026-09-06T18:59+0300

радио

творчество

документалистика

кино

авторы

абхазия

rt

взаимный интерес

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/05/1065414411_0:94:2560:1534_1920x0_80_0_0_6e832acf1697267b71f6526250926d73.jpg

Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док Sputnik Абхазия Саид Барганджия о работе над дебютом на RT.Док

На платформе RT.Док 26 августа состоялась премьера фильма "Абхазия - страна души". Это первая работа журналиста Саида Барганджия в качестве автора телеканала. В программе "Взаимный интерес" радио Sputnik Саид рассказал, как создавался фильм, о творческом процессе, о работе с командой и международной платформой, о том, что значит для автора первый проект на RT.Док. Слушайте подкаст.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

творчество, документалистика, кино, авторы, абхазия, rt, взаимный интерес, подкасты, аудио