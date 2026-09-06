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Безопасность и сопровождение: Агрба о работе службы соцподдержки детей и семей в Абхазии
Безопасность и сопровождение: Агрба о работе службы соцподдержки детей и семей в Абхазии
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Более 3500 сигналов о проблемах в семьях с детьми поступило в службу социальной поддержки детей и семей Минсоцобеспечения Абхазии с 2020 года. 06.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-06T21:30+0300
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Служба соцподдержки детей и семей Минсоцобеспечения Абхазии стала частью государственного аппарата с 2020 года. Ее специалисты работают с социально уязвимыми семьями, которые сталкиваются с проблемами различного характера, сказала в беседе с ведущим радио Sputnik начальник службы Алина Агрба.С начала работы службы поступило более 3500 сигналов. Сегодня на постоянной основе под сопровождением службы находится более 2000 детей, которые нуждаются в защите. Структура уделяет особое внимание вопросам безопасности детей из неблагополучных семей.По словам Агрба, в последние годы количество обращений увеличивается, так как больше людей узнали о службе, стали понимать суть ее деятельности.Кроме того, на это также влияют резонансные события, связанные с жизнью и здоровьем детей, и поэтому люди чаще проявляют беспокойство и неравнодушие при появлении тех или иных подозрений.
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абхазия, дети, видео, мультимедиа, видео
Безопасность и сопровождение: Агрба о работе службы соцподдержки детей и семей в Абхазии
21:30 06.09.2026 (обновлено: 23:28 06.09.2026)
Более 3500 сигналов о проблемах в семьях с детьми поступило в службу социальной поддержки детей и семей Минсоцобеспечения Абхазии с 2020 года.
Служба соцподдержки детей и семей Минсоцобеспечения Абхазии стала частью государственного аппарата с 2020 года. Ее специалисты работают с социально уязвимыми семьями, которые сталкиваются с проблемами различного характера, сказала в беседе с ведущим радио Sputnik начальник службы Алина Агрба.
С начала работы службы поступило более 3500 сигналов. Сегодня на постоянной основе под сопровождением службы находится более 2000 детей, которые нуждаются в защите. Структура уделяет особое внимание вопросам безопасности детей из неблагополучных семей.
По словам Агрба, в последние годы количество обращений увеличивается, так как больше людей узнали о службе, стали понимать суть ее деятельности.
Кроме того, на это также влияют резонансные события, связанные с жизнью и здоровьем детей, и поэтому люди чаще проявляют беспокойство и неравнодушие при появлении тех или иных подозрений.