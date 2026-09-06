https://sputnik-abkhazia.ru/20260906/bezopasnost-i-soprovozhdenie-agrba-o-rabote-sluzhby-sotspodderzhki-detey-i-semey-v-abkhazii-1065434226.html

Безопасность и сопровождение: Агрба о работе службы соцподдержки детей и семей в Абхазии

Безопасность и сопровождение: Агрба о работе службы соцподдержки детей и семей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Более 3500 сигналов о проблемах в семьях с детьми поступило в службу социальной поддержки детей и семей Минсоцобеспечения Абхазии с 2020 года. 06.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-06T21:30+0300

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Служба соцподдержки детей и семей Минсоцобеспечения Абхазии стала частью государственного аппарата с 2020 года. Ее специалисты работают с социально уязвимыми семьями, которые сталкиваются с проблемами различного характера, сказала в беседе с ведущим радио Sputnik начальник службы Алина Агрба.С начала работы службы поступило более 3500 сигналов. Сегодня на постоянной основе под сопровождением службы находится более 2000 детей, которые нуждаются в защите. Структура уделяет особое внимание вопросам безопасности детей из неблагополучных семей.По словам Агрба, в последние годы количество обращений увеличивается, так как больше людей узнали о службе, стали понимать суть ее деятельности.Кроме того, на это также влияют резонансные события, связанные с жизнью и здоровьем детей, и поэтому люди чаще проявляют беспокойство и неравнодушие при появлении тех или иных подозрений.

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