Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят во время видеомоста Москва — Минск — Ташкент — Сухум
16:54 07.09.2026 (обновлено: 17:23 07.09.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Видеомост Москва — Минск — Ташкент — Сухум на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" пройдет 9 сентября.
Начало запланировано на 11:00 по московскому времени.
Участник в Москве: заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Участниками в Минске, Ташкенте и Сухуме станут представители СМИ.
Они поговорят о новых разновидностях гриппа, которые получат распространение в этом сезоне, существуют ли серьезные эпидемиологические угрозы для здоровья населения Центральной Азии и может ли искусственный интеллект сократить разрыв между городской и сельской медициной.