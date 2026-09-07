https://sputnik-abkhazia.ru/20260907/biobezopasnost-stran-eaes-obsudyat-vo-vremya-videomosta-moskva--minsk--tashkent--sukhum-1065448340.html

Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят во время видеомоста Москва — Минск — Ташкент — Сухум

Биобезопасность стран ЕАЭС обсудят во время видеомоста Москва — Минск — Ташкент — Сухум

Sputnik Абхазия

Видеомост Москва — Минск — Ташкент — Сухум на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" пройдет 9 сентября. 07.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-07T16:54+0300

2026-09-07T16:54+0300

2026-09-07T17:23+0300

пресс-центр

абхазия

sputnik

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Видеомост Москва — Минск — Ташкент — Сухум на тему "Биобезопасность стран ЕАЭС" пройдет 9 сентября.Начало запланировано на 11:00 по московскому времени. Участник в Москве: заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.Участниками в Минске, Ташкенте и Сухуме станут представители СМИ.Они поговорят о новых разновидностях гриппа, которые получат распространение в этом сезоне, существуют ли серьезные эпидемиологические угрозы для здоровья населения Центральной Азии и может ли искусственный интеллект сократить разрыв между городской и сельской медициной.

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