https://sputnik-abkhazia.ru/20260907/kvarcheliya-nuzhno-chtoby-deti-svobodno-i-s-udovolstviem-zagovorili-na-abkhazskom-yazyke-1065469099.html

Кварчелия: нужно, чтобы дети свободно и с удовольствием заговорили на абхазском языке

Кварчелия: нужно, чтобы дети свободно и с удовольствием заговорили на абхазском языке

Sputnik Абхазия

Ада Кварчелия 07.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-07T10:16+0300

2026-09-07T10:16+0300

2026-09-08T12:16+0300

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Ада КварчелияДорогие друзья, коллеги и родители! В социальных сетях и СМИ активно обсуждается состоявшаяся Коллегия Министерства просвещения Республики Абхазия, одним из ключевых вопросов которой стало проведение экзаменов по абхазскому языку (в том числе в 4-х классах школ с русским языком обучения). Как автор учебно-методических комплексов по абхазскому языку и человек, работавший первым заместителем министра просвещения, я не могу оставаться в стороне от этой темы и хочу поделиться своими мыслями. Я пишу на русском языке, потому что мои учебники разработаны для не владеющих абхазским языком. Для меня принципиально важно, чтобы моё мнение услышали не только учителя, но и родители, которые каждый день помогают своим детям изучать язык. Мы все искренне хотим одного: чтобы наши дети свободно и с удовольствием заговорили по-абхазски. Но приведет ли нас к этой цели экзамен в 10 лет? Экзамен - это серьезный инструмент. Но любой инструмент хорош только тогда, когда он служит понятной цели, опирается на глубокую диагностику и методическую преемственность. В 9–10 лет нервная система ребенка крайне чувствительна к психоэмоциональным нагрузкам. Традиционный экзамен (комиссия, билеты, публичный ответ) создает сильный стресс, который блокирует память и формирует у детей страх перед языком. Именно поэтому современная дидактика и нормы здоровьесбережения рекомендуют отказаться от экзаменов в начальной школе. И предлагают заменить их мягким мониторингом -обычной проверочной работой на уроке в спокойной обстановке.В 2016 году в школах уже вводились обязательные переводные экзамены по абхазскому языку. За годы работы в министерстве я лично объездила десятки школ и присутствовала на этих экзаменах. С особым вниманием я наблюдала за ответами медалистов и сильных учеников — ребят, которые осваивают школьную программу на отлично. Что показала практика? Увы, в большинстве случаев мы увидели не владение языком, а механическое заучивание (зубрежку). Ученик наизусть рассказывает подготовленный топик, но стоит задать ему малейший дополнительный вопрос - он теряется и не может ответить. Срабатывает схема: "вызубрил — сдал — забыл". Натаскивание на топики или зубрёжка стихов без понимания смысла не учит коммуникации, оно лишь формирует у детей языковой барьер и страх перед предметом. Сегодня в школах с русским языком обучения сложилась особая ситуация. Ученики 2 и 3 классов обучаются по новой методической линии, построенной на принципах интенсивного коммуникативного обучения. А в 4 классе они пока вынуждены переходить на прежнюю программу другого автора, основанную на традиционном грамматико-переводном подходе. Возникает вопрос: по каким билетам экзаменовать четвероклассников? Спросим по старой программе — перечеркнем двухлетний труд детей по новой методике.Сделаем "усредненные" вопросы — не получим реальной картины знаний. Оценивать итог всей начальной школы по учебнику, по которому дети проучились всего один год — просто методически некорректно. Полноценный контроль на выходе из начальной школы возможен только тогда, когда линейка УМК непрерывна с 2 по 4 класс. Прежде чем принимать столь ответственные решения, специалисты министерства должны дать ответы на базовые управленческие вопросы:В мировой и современной педагогической практике при окончании начальной школы отказываются от классических экзаменационных комиссий. Вместо них используют мягкие диагностические мониторинги в привычной для детей обстановке на уроках — без экзаменационного психоза, но с высокой информативностью для методистов. Давайте смотреть правде в глаза. С сентября месяца весь учебный процесс сведется к одной цели — сдаче экзамена. Уроки превратятся в сухую зубрёжку вопросов и билетов. Неминуемо вырастет спрос на дополнительное репетиторство. Сами по себе занятия с репетитором — это неплохо. Но, как наглядно показал опыт прошлых лет, такое формальное натаскивание на билеты не приводит к формированию коммуникативных навыков и живой речи. Мы получим лишь натренированность на конкретные фразы, а не живое владение языком. Чтобы получить реальный результат необходим комплексный и методически обоснованный подход:Нам нужен не формальный отчет с оценками в ведомостях. Нам нужно, чтобы наши дети свободно и с удовольствием заговорили на абхазском языке. Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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