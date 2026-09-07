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О Родине через людей: как снимался документальный фильм об Абхазии

О Родине через людей: как снимался документальный фильм об Абхазии

Sputnik Абхазия

Премьера документального фильма "Абхазия - Страна Души" состоялась на "RT.DOC" 26 августа. 07.09.2026, Sputnik Абхазия

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В интервью Sputnik автор фильма Саид Барганджия рассказал, как реализовывалась идея, какие сложности появились в процессе съемок, как шла работа с командой и какой опыт он приобрел.Об этом, а также новых фильмах и важности участия в грантовых проектах смотрите в интервью Sputnik.

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