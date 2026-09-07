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О Родине через людей: как снимался документальный фильм об Абхазии
О Родине через людей: как снимался документальный фильм об Абхазии
Sputnik Абхазия
Премьера документального фильма "Абхазия - Страна Души" состоялась на "RT.DOC" 26 августа. 07.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-07T21:17+0300
2026-09-07T21:17+0300
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В интервью Sputnik автор фильма Саид Барганджия рассказал, как реализовывалась идея, какие сложности появились в процессе съемок, как шла работа с командой и какой опыт он приобрел.Об этом, а также новых фильмах и важности участия в грантовых проектах смотрите в интервью Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, новости, видео
абхазия, видео, мультимедиа, новости, видео
О Родине через людей: как снимался документальный фильм об Абхазии
Премьера документального фильма "Абхазия - Страна Души" состоялась на "RT.DOC" 26 августа.
В интервью Sputnik автор фильма Саид Барганджия рассказал, как реализовывалась идея, какие сложности появились в процессе съемок, как шла работа с командой и какой опыт он приобрел.
Об этом, а также новых фильмах и важности участия в грантовых проектах смотрите в интервью Sputnik.