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Скончался Исхак Машбаш

Скончался Исхак Машбаш

Sputnik Абхазия

Исхак Машбаш — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, звание Народного писателя Абхазии ему присвоили в прошлом году. 07.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-07T21:06+0300

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Скончался Исхак Машбаш. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Народному писателю Адыгеи, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии было 96 лет.Машбаш - автор сотен поэтических и прозаических произведений, посвященных истории и судьбе его родной земли, носил звание Героя труда России."Каждое его слово было пронизано любовью к Родине, к своим корням, наполнено мудростью и искренностью. Не удивительно, что именно такой человек написал текст гимна Республики Адыгея, который сегодня звучит во время всех знаковых для региона событий", — написал Кумпилов.

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