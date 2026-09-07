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Скончался Исхак Машбаш
Скончался Исхак Машбаш
Sputnik Абхазия
Исхак Машбаш — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, звание Народного писателя Абхазии ему присвоили в прошлом году. 07.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-07T21:06+0300
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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Скончался Исхак Машбаш. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.Народному писателю Адыгеи, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии было 96 лет.Машбаш - автор сотен поэтических и прозаических произведений, посвященных истории и судьбе его родной земли, носил звание Героя труда России."Каждое его слово было пронизано любовью к Родине, к своим корням, наполнено мудростью и искренностью. Не удивительно, что именно такой человек написал текст гимна Республики Адыгея, который сегодня звучит во время всех знаковых для региона событий", — написал Кумпилов.
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новости, литература, адыгея, абхазия
новости, литература, адыгея, абхазия
Скончался Исхак Машбаш
Исхак Машбаш — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, звание Народного писателя Абхазии ему присвоили в прошлом году.
СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Скончался Исхак Машбаш. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Народному писателю Адыгеи, Абхазии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии было 96 лет.
Машбаш - автор сотен поэтических и прозаических произведений, посвященных истории и судьбе его родной земли, носил звание Героя труда России.
"Каждое его слово было пронизано любовью к Родине, к своим корням, наполнено мудростью и искренностью. Не удивительно, что именно такой человек написал текст гимна Республики Адыгея, который сегодня звучит во время всех знаковых для региона событий", — написал Кумпилов.