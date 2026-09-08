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Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями
Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями
Sputnik Абхазия
3 сентября 2026 года, президент Абхазии Бадра Гунба поручил Минсельхозу оказать поддержку местным аграриям в борьбе с американской белой бабочкой — карантинным... 08.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-08T10:54+0300
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Американская белая бабочка способна повредить растения 250 видов, сказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника госинспекции по карантину растений Руслан Смыр."Надо проводить агротехнические мероприятия. Начинать нужно ранней весной – это очистка территории, обрезка плодовых деревьев, очистка коры. Когда начинают появляться первые поколения насекомых, механически сбор и сжигание – дадут хороший эффект", – подчеркнул он.Подробнее в видео Sputnik.
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абхазия, природа, насекомые, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, борьба с вредителями в абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, природа, насекомые, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, борьба с вредителями в абхазии, видео, мультимедиа, видео
Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями
10:54 08.09.2026 (обновлено: 10:56 08.09.2026)
3 сентября 2026 года, президент Абхазии Бадра Гунба поручил Минсельхозу оказать поддержку местным аграриям в борьбе с американской белой бабочкой — карантинным насекомым, которое наносит урон сельскому хозяйству.
Американская белая бабочка способна повредить растения 250 видов, сказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника госинспекции по карантину растений Руслан Смыр.
"Надо проводить агротехнические мероприятия. Начинать нужно ранней весной – это очистка территории, обрезка плодовых деревьев, очистка коры. Когда начинают появляться первые поколения насекомых, механически сбор и сжигание – дадут хороший эффект", – подчеркнул он.
Подробнее в видео Sputnik.