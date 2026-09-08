Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҵара аминистрра аколлегиа аилатәара аихшьаалақәа: алахәыла иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҷлоу иаатит атуристцәа ирзырхоу аферма: еилаҳкаауеит уи аус шауло
13:33
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аизарҭа ҭыԥ: Аԥсны": аветеранцәеи аҿари еидызкыло афорум азгәаҭоуп ҳтәылаҿы
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Борьба с вредителями: разговор с замначальника Госинспекции по карантину растений
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
От Херсонеса до Сухума: новый этап в истории древней крепости
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашколтә форма: Бзыԥҭатәи ашкол аԥышәа ҳалацәажәоит
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аҿиаразы апрограмма: анхаҩцәа иабанӡақәҿырҭуе еилаҳкаауеит
18:19
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Диалог культур: как прошли "Дни русской культуры" в Абхазии
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ашколтә форма: Бзыԥҭатәи ашкол аԥышәа ҳалацәажәоит
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аҿиаразы апрограмма: анхаҩцәа иабанӡақәҿырҭуе еилаҳкаауеит
21:19
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Диалог культур: как прошли "Дни русской культуры" в Абхазии
21:34
25 мин
On air
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Очамчыра араион аҟны араса аҽаҩра ахаҭабзиара: Отаԥтәи анхаҩы ицәажәара
13:06
11 мин
Аиҿцәажәара
Ахәаҷамаҷақәа рҟынтәи аҳҭнықалақь аҿы ахәшәтәрақәа: ахҳәаа
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
4 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәатәи акультуратә ҵараиурҭа 70 шықәса ахыҵуеит: аиҳабы лцәажәара
13:35
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Экстремальная Абхазия: безопасность, риски и кадры
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Такие обстоятельства
Диалог культур: как прошли "Дни русской культуры" в Абхазии
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Аиҿцәажәара
Ахәаҷамаҷақәа рҟынтәи аҳҭнықалақь аҿы ахәшәтәрақәа: ахҳәаа
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Актуальный комментарий
"Ты супер!": Валерия Адлейба о возвращении на проект, репертуаре и закулисье
18:52
14 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260908/ostorozhno--babochka-ruslan-smyr-rasskazal-o-borbe-s-vreditelyami-1065459116.html
Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями
Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями
Sputnik Абхазия
3 сентября 2026 года, президент Абхазии Бадра Гунба поручил Минсельхозу оказать поддержку местным аграриям в борьбе с американской белой бабочкой — карантинным... 08.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-08T10:54+0300
2026-09-08T10:56+0300
в абхазии
абхазия
природа
насекомые
государственная инспекция республики абхазия по карантину растений
борьба с вредителями в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/07/1065458950_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_de49e7b21432db0aca062eefe84599d9.jpg
Американская белая бабочка способна повредить растения 250 видов, сказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника госинспекции по карантину растений Руслан Смыр."Надо проводить агротехнические мероприятия. Начинать нужно ранней весной – это очистка территории, обрезка плодовых деревьев, очистка коры. Когда начинают появляться первые поколения насекомых, механически сбор и сжигание – дадут хороший эффект", – подчеркнул он.Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/07/1065458950_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_4f517df1962e7e285a92127bed0f4fe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, природа, насекомые, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, борьба с вредителями в абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, природа, насекомые, государственная инспекция республики абхазия по карантину растений, борьба с вредителями в абхазии, видео, мультимедиа, видео

Осторожно – бабочка: Руслан Смыр рассказал о борьбе с вредителями

10:54 08.09.2026 (обновлено: 10:56 08.09.2026)
© Видео Sputnik
Подписаться
3 сентября 2026 года, президент Абхазии Бадра Гунба поручил Минсельхозу оказать поддержку местным аграриям в борьбе с американской белой бабочкой — карантинным насекомым, которое наносит урон сельскому хозяйству.
Американская белая бабочка способна повредить растения 250 видов, сказал в интервью радио Sputnik заместитель начальника госинспекции по карантину растений Руслан Смыр.

"Надо проводить агротехнические мероприятия. Начинать нужно ранней весной – это очистка территории, обрезка плодовых деревьев, очистка коры. Когда начинают появляться первые поколения насекомых, механически сбор и сжигание – дадут хороший эффект", – подчеркнул он.
Подробнее в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0