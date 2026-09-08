Первый персональный праздник: День города-курорта Гудауты

День города Гудаута был насыщен праздничными мероприятиями и акциями. Утром 7 сентября у городского причала состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Абхазии площадью в 200 квадратных метров.В течение дня прошел ряд спортивных соревнований по волейболу, футболу, боксу, шахматам, нардам и домино. В интеллектуальных играх приняли участие не только дети, но и взрослые.Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий, в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка "Старая Гудаута". Кроме того, в парке имени Ленина организовали концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарку сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны.Перед началом праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.Поздравления от президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Таращ Хагба. После официальной части на сцену вышли абхазские музыкальные и танцевальные коллективы. Завершился праздник салютом.
Статус курортного города Гудаута получила в 1926 году. Начиная с 2026 года каждое 7 сентября здесь будут отмечать День города.
День города Гудаута был насыщен праздничными мероприятиями и акциями. Утром 7 сентября у городского причала состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Абхазии площадью в 200 квадратных метров.
В течение дня прошел ряд спортивных соревнований по волейболу, футболу, боксу, шахматам, нардам и домино. В интеллектуальных играх приняли участие не только дети, но и взрослые.
Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий, в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка "Старая Гудаута".
Кроме того, в парке имени Ленина организовали концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарку сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны.
Перед началом праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
Поздравления от президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Таращ Хагба. После официальной части на сцену вышли абхазские музыкальные и танцевальные коллективы. Завершился праздник салютом.