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Первый персональный праздник: День города-курорта Гудауты

Первый персональный праздник: День города-курорта Гудауты

Sputnik Абхазия

Статус курортного города Гудаута получила в 1926 году. Начиная с 2026 года каждое 7 сентября здесь будут отмечать День города. 08.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-08T16:10+0300

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День города Гудаута был насыщен праздничными мероприятиями и акциями. Утром 7 сентября у городского причала состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Абхазии площадью в 200 квадратных метров.В течение дня прошел ряд спортивных соревнований по волейболу, футболу, боксу, шахматам, нардам и домино. В интеллектуальных играх приняли участие не только дети, но и взрослые.Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий, в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка "Старая Гудаута". Кроме того, в парке имени Ленина организовали концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарку сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны.Перед началом праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.Поздравления от президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Таращ Хагба. После официальной части на сцену вышли абхазские музыкальные и танцевальные коллективы. Завершился праздник салютом.

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