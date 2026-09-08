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Первый персональный праздник: День города-курорта Гудауты
Первый персональный праздник: День города-курорта Гудауты
Sputnik Абхазия
Статус курортного города Гудаута получила в 1926 году. Начиная с 2026 года каждое 7 сентября здесь будут отмечать День города. 08.09.2026, Sputnik Абхазия
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День города Гудаута был насыщен праздничными мероприятиями и акциями. Утром 7 сентября у городского причала состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Абхазии площадью в 200 квадратных метров.В течение дня прошел ряд спортивных соревнований по волейболу, футболу, боксу, шахматам, нардам и домино. В интеллектуальных играх приняли участие не только дети, но и взрослые.Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий, в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка "Старая Гудаута". Кроме того, в парке имени Ленина организовали концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарку сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны.Перед началом праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.Поздравления от президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Таращ Хагба. После официальной части на сцену вышли абхазские музыкальные и танцевальные коллективы. Завершился праздник салютом.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото, гудаута, гудаутский район
фото , мультимедиа, абхазия, фото, гудаута, гудаутский район

Первый персональный праздник: День города-курорта Гудауты

16:10 08.09.2026
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Статус курортного города Гудаута получила в 1926 году. Начиная с 2026 года каждое 7 сентября здесь будут отмечать День города.
День города Гудаута был насыщен праздничными мероприятиями и акциями. Утром 7 сентября у городского причала состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Абхазии площадью в 200 квадратных метров.
В течение дня прошел ряд спортивных соревнований по волейболу, футболу, боксу, шахматам, нардам и домино. В интеллектуальных играх приняли участие не только дети, но и взрослые.
Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий, в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка "Старая Гудаута".
Кроме того, в парке имени Ленина организовали концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарку сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны.
Перед началом праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.
Поздравления от президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Таращ Хагба. После официальной части на сцену вышли абхазские музыкальные и танцевальные коллективы. Завершился праздник салютом.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День города дети приняли участие соревнованиях по волейболу, футболу, боксу, шахматам

В День города дети приняли участие соревнованиях по волейболу, футболу, боксу, шахматам - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В День города дети приняли участие соревнованиях по волейболу, футболу, боксу, шахматам

© Sputnik / Томас Тхайцук

Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий

Работники этно-парка &quot;Апсны&quot; провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий

© Sputnik / Томас Тхайцук

В соревнованиях по домино и нардам участвовало и старшее поколение Гудауты

В соревнованиях по домино и нардам участвовало и старшее поколение Гудауты - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В соревнованиях по домино и нардам участвовало и старшее поколение Гудауты

© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке имени Ленина прошел концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов

В парке имени Ленина прошел концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В парке имени Ленина прошел концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка "Старая Гудаута" прошла в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар

Фотовыставка &quot;Старая Гудаута&quot; прошла в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фотовыставка "Старая Гудаута" прошла в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ярмарка в парке имени Ленина привлекла сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны

Ярмарка в парке имени Ленина привлекла сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ярмарка в парке имени Ленина привлекла сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны

© Sputnik / Томас Тхайцук

На мастер-классе дети с удовольствием создавали изделия из глины

На мастер-классе дети с удовольствием создавали изделия из глины - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На мастер-классе дети с удовольствием создавали изделия из глины

© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный флаг украсил самый высокий флагшток Абхазии, его высота – 50 метров

Государственный флаг украсил самый высокий флагшток Абхазии, его высота – 50 метров - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Государственный флаг украсил самый высокий флагшток Абхазии, его высота – 50 метров

© Sputnik / Томас Тхайцук

В день города можно было прогуляться по залитой солнцем набережной

В день города можно было прогуляться по залитой солнцем набережной - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В день города можно было прогуляться по залитой солнцем набережной

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для детей 6-7 лет прошел турнир по футболу на мини-стадионе имени Джона Кварацхелия

Для детей 6-7 лет прошел турнир по футболу на мини-стадионе имени Джона Кварацхелия - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для детей 6-7 лет прошел турнир по футболу на мини-стадионе имени Джона Кварацхелия

© Sputnik / Томас Тхайцук

Статус города-курорта Гудаута получила в 1926 году

Статус города-курорта Гудаута получила в 1926 году - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Статус города-курорта Гудаута получила в 1926 году

© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике даже организовали мастер-класс по изготовлению холодного оружия

На празднике даже организовали мастер-класс по изготовлению холодного оружия - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На празднике даже организовали мастер-класс по изготовлению холодного оружия

© Sputnik / Томас Тхайцук

7 сентября станет ежегодной датой Дня города Гудауты

7 сентября станет ежегодной датой Дня города Гудауты - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

7 сентября станет ежегодной датой Дня города Гудауты

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