https://sputnik-abkhazia.ru/20260909/bolezni-zhivotnykh-ptits-i-vneshnie-ugrozy-razgovor-s-glavnym-vetvrachom-abkhazii-1065505933.html

Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии

Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии

Sputnik Абхазия

Ветеринарная служба — это не просто лечение животных, но и защита республики от заразных болезней, которые могут нанести экономический ущерб, навредить... 09.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-09T17:45+0300

2026-09-09T17:45+0300

2026-09-09T17:45+0300

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Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии Sputnik Абхазия Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии

Ветеринарная служба — это не просто лечение животных, но и защита республики от заразных болезней, которые могут нанести экономический ущерб, навредить продовольственной безопасности, и, наконец, здоровье самих людей.О том, с какими вызовами сталкивается сегодня ветслужба Абхазии, какова ситуация с особо опасными инфекциями, что делается для защиты домашних питомцев, какие планы на ближайшее будущее, рассказал гость программы "Посредник" — начальник Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия Роман Джопуа.Слушайте подкаст.

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