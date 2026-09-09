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Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии
Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии
Sputnik Абхазия
Ветеринарная служба — это не просто лечение животных, но и защита республики от заразных болезней, которые могут нанести экономический ущерб, навредить... 09.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-09T17:45+0300
2026-09-09T17:45+0300
2026-09-09T17:45+0300
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Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии
Sputnik Абхазия
Болезни животных, птиц и внешние угрозы. Разговор с главным ветврачом Абхазии
Ветеринарная служба — это не просто лечение животных, но и защита республики от заразных болезней, которые могут нанести экономический ущерб, навредить продовольственной безопасности, и, наконец, здоровье самих людей.О том, с какими вызовами сталкивается сегодня ветслужба Абхазии, какова ситуация с особо опасными инфекциями, что делается для защиты домашних питомцев, какие планы на ближайшее будущее, рассказал гость программы "Посредник" — начальник Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия Роман Джопуа.Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, ветеринарные службы, аудио
подкасты, посредник, ветеринарные службы, аудио
Ветеринарная служба — это не просто лечение животных, но и защита республики от заразных болезней, которые могут нанести экономический ущерб, навредить продовольственной безопасности, и, наконец, здоровье самих людей.
О том, с какими вызовами сталкивается сегодня ветслужба Абхазии, какова ситуация с особо опасными инфекциями, что делается для защиты домашних питомцев, какие планы на ближайшее будущее, рассказал гость программы "Посредник" — начальник Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия Роман Джопуа.