https://sputnik-abkhazia.ru/20260909/khersones-tavricheskiy-i-dioskuriada-kak-razvivat-sotrudnichestvo-dvukh--obektov-kultury-1065508018.html
Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры
Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры
Sputnik Абхазия
В День международного признания независимости Абхазии в этом году было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между заповедником "Сухумская крепость" и... 09.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-09T20:10+0300
2026-09-09T20:10+0300
2026-09-09T20:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
культура
музеи
сухумская крепость
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/09/1065507604_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_31b77c96e5fb73ad22c065cb620cfdbc.jpg
Документ, рассчитанный на пять лет, призван объединить усилия в науке, археологии и музейном деле. В интервью радио Sputnik директор Государственного музея-заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа рассказал об общей истории двух заповедников и планах по сотрудничеству.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/09/1065507604_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_2c1a69249f41c5ebb7814f18dcfd2811.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, культура, музеи, сухумская крепость, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, культура, музеи, сухумская крепость, видео
Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры
В День международного признания независимости Абхазии в этом году было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между заповедником "Сухумская крепость" и российским музеем-заповедником "Херсонес Таврический".
Документ, рассчитанный на пять лет, призван объединить усилия в науке, археологии и музейном деле.
В интервью радио Sputnik директор Государственного музея-заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа рассказал об общей истории двух заповедников и планах по сотрудничеству.