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Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры
Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры
Sputnik Абхазия
В День международного признания независимости Абхазии в этом году было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между заповедником "Сухумская крепость" и... 09.09.2026, Sputnik Абхазия
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Документ, рассчитанный на пять лет, призван объединить усилия в науке, археологии и музейном деле. В интервью радио Sputnik директор Государственного музея-заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа рассказал об общей истории двух заповедников и планах по сотрудничеству.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, культура, музеи, сухумская крепость, видео

Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры

20:10 09.09.2026
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В День международного признания независимости Абхазии в этом году было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между заповедником "Сухумская крепость" и российским музеем-заповедником "Херсонес Таврический".
Документ, рассчитанный на пять лет, призван объединить усилия в науке, археологии и музейном деле.
В интервью радио Sputnik директор Государственного музея-заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа рассказал об общей истории двух заповедников и планах по сотрудничеству.
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