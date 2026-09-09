https://sputnik-abkhazia.ru/20260909/khersones-tavricheskiy-i-dioskuriada-kak-razvivat-sotrudnichestvo-dvukh--obektov-kultury-1065508018.html

Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры

Херсонес Таврический и Диоскуриада: как развивать сотрудничество двух объектов культуры

Sputnik Абхазия

В День международного признания независимости Абхазии в этом году было подписано знаковое соглашение о сотрудничестве между заповедником "Сухумская крепость" и... 09.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-09T20:10+0300

2026-09-09T20:10+0300

2026-09-09T20:10+0300

в абхазии

абхазия

новости

видео

мультимедиа

культура

музеи

сухумская крепость

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/09/1065507604_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_31b77c96e5fb73ad22c065cb620cfdbc.jpg

Документ, рассчитанный на пять лет, призван объединить усилия в науке, археологии и музейном деле. В интервью радио Sputnik директор Государственного музея-заповедника "Сухумская крепость" Айнар Инал-ипа рассказал об общей истории двух заповедников и планах по сотрудничеству.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео, мультимедиа, культура, музеи, сухумская крепость, видео