https://sputnik-abkhazia.ru/20260909/sokhranit-nelzya-zabyt-kak-uchenye-boryutsya-za-vyzhivanie-redkikh-yazykov-1065508380.html

Сохранить, нельзя забыть: как ученые борются за выживание редких языков

Сохранить, нельзя забыть: как ученые борются за выживание редких языков

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II международные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения ученого, доктора филологических наук и общественно-политического деятеля Тамары Шакрыл... 09.09.2026, Sputnik Абхазия

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В мероприятии приняли участие делегации из регионов Кавказа, а также научные деятели из России. Ученые обменивались опытом в сфере лингвистики, обсуждали актуальные проблемы и стоящие перед ними задачи, способы сохранения и развития вымирающих языков.В студии радио Sputnik о проблемах национальных языков и роли научного сотрудничества в их сохранении рассказали доктор филологических наук Сурет Анчек и главный библиотекарь отдела национальных культур Российской национальный библиотеки Алексей Андронов.Подробнее об этом и многом другом в интервью Sputnik.

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