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Сохранить, нельзя забыть: как ученые борются за выживание редких языков
Сохранить, нельзя забыть: как ученые борются за выживание редких языков
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II международные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения ученого, доктора филологических наук и общественно-политического деятеля Тамары Шакрыл... 09.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-09T20:30+0300
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В мероприятии приняли участие делегации из регионов Кавказа, а также научные деятели из России. Ученые обменивались опытом в сфере лингвистики, обсуждали актуальные проблемы и стоящие перед ними задачи, способы сохранения и развития вымирающих языков.В студии радио Sputnik о проблемах национальных языков и роли научного сотрудничества в их сохранении рассказали доктор филологических наук Сурет Анчек и главный библиотекарь отдела национальных культур Российской национальный библиотеки Алексей Андронов.Подробнее об этом и многом другом в интервью Sputnik.
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абхазия, абхазский язык, видео, мультимедиа, культура, видео
Сохранить, нельзя забыть: как ученые борются за выживание редких языков
II международные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения ученого, доктора филологических наук и общественно-политического деятеля Тамары Шакрыл, состоялись в Сухуме 2 сентября.
В мероприятии приняли участие делегации из регионов Кавказа, а также научные деятели из России. Ученые обменивались опытом в сфере лингвистики, обсуждали актуальные проблемы и стоящие перед ними задачи, способы сохранения и развития вымирающих языков.
В студии радио Sputnik о проблемах национальных языков и роли научного сотрудничества в их сохранении рассказали доктор филологических наук Сурет Анчек и главный библиотекарь отдела национальных культур Российской национальный библиотеки Алексей Андронов.
Подробнее об этом и многом другом в интервью Sputnik.