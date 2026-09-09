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Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение

Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение

Sputnik Абхазия

20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России. Насколько эти выборы важны для Абхазии? Почему гражданам республики, многие из которых... 09.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-09T18:34+0300

2026-09-09T18:34+0300

2026-09-10T10:38+0300

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Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение Sputnik Абхазия Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение

20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России. Насколько эти выборы важны для Абхазии? Почему гражданам республики, многие из которых являются и гражданами России, нужно прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, и на что может повлиять голос избирателей из Абхазии? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился Арда Ашуба, филолог, директор Абхазского института гуманитарных исследований. Слушайте подкаст.

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абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, голосование, избирательные участки, избиратели, подкасты, аудио