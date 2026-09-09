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Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение
Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение
Sputnik Абхазия
20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России. Насколько эти выборы важны для Абхазии? Почему гражданам республики, многие из которых... 09.09.2026, Sputnik Абхазия
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Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение
Sputnik Абхазия
Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение
20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России. Насколько эти выборы важны для Абхазии? Почему гражданам республики, многие из которых являются и гражданами России, нужно прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, и на что может повлиять голос избирателей из Абхазии? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился Арда Ашуба, филолог, директор Абхазского института гуманитарных исследований. Слушайте подкаст.
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абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, голосование, избирательные участки, избиратели, подкасты, аудио
абхазия, россия, выборы в госдуму рф — 2026, голосование, избирательные участки, избиратели, подкасты, аудио

Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение

18:34 09.09.2026 (обновлено: 10:38 10.09.2026)
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Выборы в Госдуму РФ: почему голос Абхазии имеет значение
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20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы России. Насколько эти выборы важны для Абхазии? Почему гражданам республики, многие из которых являются и гражданами России, нужно прийти на избирательные участки, чтобы отдать свой голос, и на что может повлиять голос избирателей из Абхазии? Своим мнением об этом в эфире радио Sputnik поделился Арда Ашуба, филолог, директор Абхазского института гуманитарных исследований.
Слушайте подкаст.
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