https://sputnik-abkhazia.ru/20260910/inogo-sposoba-net-v-rossii-naydeno-reshenie-demograficheskoy-problemy-1065513131.html

Иного способа нет: в России найдено решение демографической проблемы

Иного способа нет: в России найдено решение демографической проблемы

Sputnik Абхазия

Женщины рожают все позже — не только в России, но и в мире. Но чем старше мать, тем больше рисков и тем меньше шансов на успешную беременность. Ответ ... 10.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-10T11:45+0300

2026-09-10T11:45+0300

2026-09-10T11:45+0300

медицина

эко

наука

демография

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Женщины рожают все позже — не только в России, но и в мире. Но чем старше мать, тем больше рисков и тем меньше шансов на успешную беременность. Ответ — бесплатный доступ к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Россиянки все чаще прибегают к этой услуге. Сможет ли технология решить демографические проблемы и насколько она безопасна — в материале Захара Андреева для РИА Новости."Каждый 20-й"С 2024 по 2026 год в России на 18,8 процента выросло количество ЭКО, которыми воспользовались в рамках программ ОМС, сообщили РИА Новости в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).По некоторым оценкам, с учетом частных клиник в 2025-м в России было выполнено по меньшей мере 137 тысяч циклов ЭКО.Первый ребенок в результате этой процедуры родился в России в 1986 году. За 40 лет в стране на свет появилось около 600 тысяч таких детей. В 2020-х ЭКО ежегодно дает жизнь более чем 30 тысячам россиян (с учетом государственных и частных клиник). Так, в 2023 году показатель достиг 32,6 тысячи. Это почти три процента всех рожденных детей.В крупных городах доля выше: в Санкт-Петербурге, например, пять процентов. То есть каждый 20-й ребенок Северной столицы — "из пробирки".Последний шансДля государства ЭКО — способ повысить демографию, отмечают эксперты. Суммарный коэффициент рождаемости в стране, по данным Росстата на конец прошлого года, был 1,374, тогда как для простого воспроизводства населения необходимо 2,1."В этих условиях расширение доступа к ЭКО — логичное решение по стимулированию рождаемости. Государство фактически снижает финансовый барьер для семей, которым для рождения ребенка требуется помощь репродуктивной медицины, и это важная часть комплексной демографической политики", — говорит Кирилл Маслиев, кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета "Продолжительная и активная жизнь", заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН.Но услугой пользуются не только пары, которым поставили неутешительный диагноз "бесплодие". Возраст рожениц растет. Согласно данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), если в 2010 году на долю женщин старше 35 лет приходилось 29 процентов обращений, то в 2023-м — уже 37. При этом доля пациенток старше 40 за этот период увеличилась почти вдвое, достигнув 20 процентов."Женщины сознательно откладывают планы по рождению детей, и с возрастом шанс на естественное зачатие падает. Так что в ряде случаев иного способа завести ребенка, кроме как ЭКО, просто не остается", — констатирует эксперт."Угроза выше"По словам специалистов, ЭКО не относится к опасным для здоровья процедурам. Но риски есть."Самое частое осложнение — синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ), при котором может нарушиться работа почек и возникнуть тромбоз. В легкой форме иногда встречается после процедур ЭКО", — говорит Маслиев.Беременность после такого оплодотворения требует повышенного внимания врачей. По данным РАРЧ, в 2022-м после процедуры успешно родили всего 20 процентов пациенток."То есть угроза прерывания беременности выше, чем при естественном зачатии. Более половины родоразрешаются только при помощи кесарева сечения", — говорит ученый."Отсюда повышенное внимание должно быть направлено в момент подготовки к беременности. Все, что можно подлечить, следует подлечить, чтобы снизить риски", — добавляет Маслиев.От двух и большеСреди других особенностей ЭКО — чаще возникает многоплодная беременность. Одна из причин: в ряде случаев пациентке подсаживают два зародыша одновременно, чтобы гарантировать успех приживаемости хотя бы одного. Раньше эмбрионов могло быть больше. Современные регламенты Минздрава запрещают подсаживать более двух.Тем не менее и сегодня ЭКО нередко приводит к рождению сразу нескольких детей. Так, в июне в Туле на свет появились девочки-тройняшки. В феврале сразу троих мальчиков после ЭКО успешно выносила жительница Новосибирска, при этом, как уверяют врачи, эмбрион был всего один.Многоплодная беременность повышает риски для здоровья матери, а также вероятность преждевременных родов. Чтобы снизить угрозы, применяют так называемый селективный перенос, когда врач выбирает и переносит в матку только один самый качественный и жизнеспособный эмбрион из нескольких полученных. С недавних пор услуга в России доступна по ОМС. Российские генетики разрабатывают дополнительные инструменты, которые позволяют выявить возможные генетические патологии у зародышей.На развитии детей, согласно исследованиям, процедура никак не сказывается.Это надолгоК ЭКО все чаще прибегают не только в России, но и в мире. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, опубликованному в апреле 2023 года, бесплодием страдает около 17,5 процента взрослого населения планеты, то есть примерно каждый шестой человек в мире. И за последние 30 лет этот показатель медленно, но неуклонно увеличивается.Аналитики ожидают, что объем мирового рынка экстракорпорального оплодотворения к 2035-му вырастет до 55,9 миллиарда долларов по сравнению с 26,7 миллиарда в 2025-м. Среднегодовой рост — 7,7 процента.Как ранее отмечал президент РАРЧ Владислав Корсак, вспомогательные репродуктивные технологии "решают проблему конкретной семьи, но в корне переломить демографический кризис с их помощью вряд ли возможно".Однако нет сомнений, что влияние ЭКО на демографию с годами будет лишь возрастать.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260810/1064901093.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260107/1060266901.html

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