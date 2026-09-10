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https://sputnik-abkhazia.ru/20260910/traditsionnyy-napitok-sbor-vinograda-v-labre--1065522056.html
Традиционный напиток: сбор винограда в Лабре
Традиционный напиток: сбор винограда в Лабре
Sputnik Абхазия
Предприятие в селе Лабра располагает 80 гектарами виноградников, за год там разливают 1 миллион бутылок вина. 10.09.2026, Sputnik Абхазия
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На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая. В этом году предприятие планирует собрать около 500 тонн винограда.Как рассказал технолог-винодел Аслан Ачба, "Ачба Иашта" располагает 80 гектарами виноградников. Это различные европейские сорта — Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан, из которых производится в основном красное вино. В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок.Также около полутора лет назад работники предприятия заложили саженцы белого винограда и уже через два года начнется производство белого вина. Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина – сухие, полусухие и полусладкие, а также немного розового вина. Сейчас на плантациях собирают урожай сорта Мерло. Сбор начался немного раньше обычного, это связано с производством розовых вин.
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мультимедиа, фото , абхазия, фото, вино, виноград, виноградники, виноделие, сельское хозяйство
мультимедиа, фото , абхазия, фото, вино, виноград, виноградники, виноделие, сельское хозяйство

Традиционный напиток: сбор винограда в Лабре

21:02 10.09.2026
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Предприятие в селе Лабра располагает 80 гектарами виноградников, за год там разливают 1 миллион бутылок вина.
На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая.

В этом году предприятие планирует собрать около 500 тонн винограда.

Как рассказал технолог-винодел Аслан Ачба, "Ачба Иашта" располагает 80 гектарами виноградников. Это различные европейские сорта — Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан, из которых производится в основном красное вино.

В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок.

Также около полутора лет назад работники предприятия заложили саженцы белого винограда и уже через два года начнется производство белого вина.

Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина – сухие, полусухие и полусладкие, а также немного розового вина.

Сейчас на плантациях собирают урожай сорта Мерло. Сбор начался немного раньше обычного, это связано с производством розовых вин.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая винограда

На винодельне &quot;Ачба Иашта&quot; начался сбор урожая винограда - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая винограда

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году планируется собрать около 500 тонн

В этом году планируется собрать около 500 тонн - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году планируется собрать около 500 тонн

© Sputnik / Томас Тхайцук

Предприятие располагает 80 гектарами виноградников

Предприятие располагает 80 гектарами виноградников - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Предприятие располагает 80 гектарами виноградников

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выращиваются сорта Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан и другие

Выращиваются сорта Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан и другие - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выращиваются сорта Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан и другие

© Sputnik / Томас Тхайцук

В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок вина

В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок вина - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок вина

© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях высажены саженцы белого винограда, через два года начнется производство белого вина

На плантациях высажены саженцы белого винограда, через два года начнется производство белого вина - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На плантациях высажены саженцы белого винограда, через два года начнется производство белого вина

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина и некоторые виды розовых

Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина и некоторые виды розовых - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина и некоторые виды розовых

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сорт Мерло, с которого начался сбор урожая, будут использовать для получения розового вина

Сорт Мерло, с которого начался сбор урожая, будут использовать для получения розового вина - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сорт Мерло, с которого начался сбор урожая, будут использовать для получения розового вина

© Sputnik / Томас Тхайцук

Винзавод вносит ощутимый вклад в экономику района, считает глава Очамчырского района Алхас Кация

Винзавод вносит ощутимый вклад в экономику района, считает глава Очамчырского района Алхас Кация - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Винзавод вносит ощутимый вклад в экономику района, считает глава Очамчырского района Алхас Кация

© Sputnik / Томас Тхайцук

Завод предоставляет 40 постоянных рабочих мест, а во время сбора урожая количество работников увеличивается

Завод предоставляет 40 постоянных рабочих мест, а во время сбора урожая количество работников увеличивается - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Завод предоставляет 40 постоянных рабочих мест, а во время сбора урожая количество работников увеличивается

© Sputnik / Томас Тхайцук

Винзавод в Лабре построен при поддержке Банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования на 2022-2025 годы

Винзавод в Лабре построен при поддержке Банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования на 2022-2025 годы - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Винзавод в Лабре построен при поддержке Банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования на 2022-2025 годы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноделием абхазы занимались с древности

Виноделием абхазы занимались с древности - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Виноделием абхазы занимались с древности

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас изготовление вин переходит от массового производства к напиткам премиального класса

Сейчас изготовление вин переходит от массового производства к напиткам премиального класса - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас изготовление вин переходит от массового производства к напиткам премиального класса

© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный на плантациях виноград отправляется на переработку

Собранный на плантациях виноград отправляется на переработку - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Собранный на плантациях виноград отправляется на переработку

© Sputnik / Томас Тхайцук

До получения готового продукта сырье должно пройти несколько этапов обработки

До получения готового продукта сырье должно пройти несколько этапов обработки - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

До получения готового продукта сырье должно пройти несколько этапов обработки

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