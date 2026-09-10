https://sputnik-abkhazia.ru/20260910/traditsionnyy-napitok-sbor-vinograda-v-labre--1065522056.html

Традиционный напиток: сбор винограда в Лабре

Традиционный напиток: сбор винограда в Лабре

Sputnik Абхазия

Предприятие в селе Лабра располагает 80 гектарами виноградников, за год там разливают 1 миллион бутылок вина. 10.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-10T21:02+0300

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2026-09-10T21:02+0300

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На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая. В этом году предприятие планирует собрать около 500 тонн винограда.Как рассказал технолог-винодел Аслан Ачба, "Ачба Иашта" располагает 80 гектарами виноградников. Это различные европейские сорта — Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан, из которых производится в основном красное вино. В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок.Также около полутора лет назад работники предприятия заложили саженцы белого винограда и уже через два года начнется производство белого вина. Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина – сухие, полусухие и полусладкие, а также немного розового вина. Сейчас на плантациях собирают урожай сорта Мерло. Сбор начался немного раньше обычного, это связано с производством розовых вин.

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мультимедиа, фото , абхазия, фото, вино, виноград, виноградники, виноделие, сельское хозяйство