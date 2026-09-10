Традиционный напиток: сбор винограда в Лабре
В этом году предприятие планирует собрать около 500 тонн винограда.
Как рассказал технолог-винодел Аслан Ачба, "Ачба Иашта" располагает 80 гектарами виноградников. Это различные европейские сорта — Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан, из которых производится в основном красное вино.
В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок.
Также около полутора лет назад работники предприятия заложили саженцы белого винограда и уже через два года начнется производство белого вина.
Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина – сухие, полусухие и полусладкие, а также немного розового вина.
Сейчас на плантациях собирают урожай сорта Мерло. Сбор начался немного раньше обычного, это связано с производством розовых вин.
На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая винограда
На винодельне "Ачба Иашта" начался сбор урожая винограда
В этом году планируется собрать около 500 тонн
В этом году планируется собрать около 500 тонн
Предприятие располагает 80 гектарами виноградников
Предприятие располагает 80 гектарами виноградников
Выращиваются сорта Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан и другие
Выращиваются сорта Каберне Совиньон, Мерло, Мальбек и Марселан и другие
В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок вина
В год на предприятии разливают до одного миллиона бутылок вина
На плантациях высажены саженцы белого винограда, через два года начнется производство белого вина
На плантациях высажены саженцы белого винограда, через два года начнется производство белого вина
Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина и некоторые виды розовых
Сегодня на винзаводе делают в основном красные вина и некоторые виды розовых
Сорт Мерло, с которого начался сбор урожая, будут использовать для получения розового вина
Сорт Мерло, с которого начался сбор урожая, будут использовать для получения розового вина
Винзавод вносит ощутимый вклад в экономику района, считает глава Очамчырского района Алхас Кация
Винзавод вносит ощутимый вклад в экономику района, считает глава Очамчырского района Алхас Кация
Завод предоставляет 40 постоянных рабочих мест, а во время сбора урожая количество работников увеличивается
Завод предоставляет 40 постоянных рабочих мест, а во время сбора урожая количество работников увеличивается
Винзавод в Лабре построен при поддержке Банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования на 2022-2025 годы
Винзавод в Лабре построен при поддержке Банка ВТБ в рамках программы льготного кредитования на 2022-2025 годы
Виноделием абхазы занимались с древности
Виноделием абхазы занимались с древности
Сейчас изготовление вин переходит от массового производства к напиткам премиального класса
Сейчас изготовление вин переходит от массового производства к напиткам премиального класса
Собранный на плантациях виноград отправляется на переработку
Собранный на плантациях виноград отправляется на переработку
До получения готового продукта сырье должно пройти несколько этапов обработки
До получения готового продукта сырье должно пройти несколько этапов обработки