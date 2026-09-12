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Российские госзаказы: готов ли абхазский бизнес
Российские госзаказы: готов ли абхазский бизнес
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О том, какие перспективы могут открыться перед Абхазским бизнесом при выполнений российских госзаказов в интервью радио Sputnik рассказала кандидат... 12.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-12T12:30+0300
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О том, какие перспективы могут открыться перед Абхазским бизнесом при выполнений российских госзаказов в интервью радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Хатуна Шатипа.Эксперт рассказала о том, какие условия должны быть у бизнеса для того, чтобы принимать госзаказы и какие перспективы откроются для экономики.Кроме того, Шатипа затронула развитие круглогодичного туризма, инициативу о бесплатном питании в школах и важность помощи сельскому хозяйству.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Российские госзаказы: готов ли абхазский бизнес
О том, какие перспективы могут открыться перед Абхазским бизнесом при выполнений российских госзаказов в интервью радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Хатуна Шатипа.
Эксперт рассказала о том, какие условия должны быть у бизнеса для того, чтобы принимать госзаказы и какие перспективы откроются для экономики.
Кроме того, Шатипа затронула развитие круглогодичного туризма, инициативу о бесплатном питании в школах и важность помощи сельскому хозяйству.