https://sputnik-abkhazia.ru/20260912/rossiyskie-goszakazy-gotov-li-abkhazskiy-biznes-1065569538.html

Российские госзаказы: готов ли абхазский бизнес

Российские госзаказы: готов ли абхазский бизнес

Sputnik Абхазия

О том, какие перспективы могут открыться перед Абхазским бизнесом при выполнений российских госзаказов в интервью радио Sputnik рассказала кандидат... 12.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-12T12:30+0300

2026-09-12T12:30+0300

2026-09-12T12:30+0300

в абхазии

абхазия

новости

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/0c/1065569372_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_8ffd8a608b63458152b1f4898960d611.jpg

О том, какие перспективы могут открыться перед Абхазским бизнесом при выполнений российских госзаказов в интервью радио Sputnik рассказала кандидат экономических наук Хатуна Шатипа.Эксперт рассказала о том, какие условия должны быть у бизнеса для того, чтобы принимать госзаказы и какие перспективы откроются для экономики.Кроме того, Шатипа затронула развитие круглогодичного туризма, инициативу о бесплатном питании в школах и важность помощи сельскому хозяйству.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео