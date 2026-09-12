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Угрозы извне и профилактика: Джопуа о работе Государственной ветслужбы Абхазии
Угрозы извне и профилактика: Джопуа о работе Государственной ветслужбы Абхазии
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Одна из главных задач Государственной ветеринарной службы Абхазии заключается в лечении и профилактике заболеваний среди домашних животных силами структурных... 12.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-12T21:17+0300
2026-09-12T21:17+0300
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Одна из главных задач Государственной ветеринарной службы Абхазии заключается в лечении и профилактике заболеваний среди домашних животных силами структурных подразделений и подведомственных им организаций, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник ведомства Роман Джопуа.Помимо этого, ветеринарная служба занимается контролем за перевозкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения.Эпидемиологическая ситуация в этой области в целом в Абхазии спокойная, отметил Джопуа и добавил, что этому во многом способствует географическое расположение республики.При этом он подчеркнул, что угрозу могут представлять случаи, когда на территорию Абхазию проникают заболевания из соседних стран. За прошедшие полгода было проведено 756 экспертиз по туберкулезу, и не было выявлено ни одного случая. На бруцеллез было взято 912 проб, и также ни одного положительного результата.Подробнее - в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, животные, ветеринарные службы, ветеринария, видео
абхазия, видео, мультимедиа, животные, ветеринарные службы, ветеринария, видео
Угрозы извне и профилактика: Джопуа о работе Государственной ветслужбы Абхазии
Одна из главных задач Государственной ветеринарной службы Абхазии заключается в лечении и профилактике заболеваний среди домашних животных силами структурных подразделений и подведомственных им организаций, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik начальник ведомства Роман Джопуа.
Помимо этого, ветеринарная служба занимается контролем за перевозкой, хранением и реализацией продукции животного происхождения.
Эпидемиологическая ситуация в этой области в целом в Абхазии спокойная, отметил Джопуа и добавил, что этому во многом способствует географическое расположение республики.
При этом он подчеркнул, что угрозу могут представлять случаи, когда на территорию Абхазию проникают заболевания из соседних стран.
За прошедшие полгода было проведено 756 экспертиз по туберкулезу, и не было выявлено ни одного случая. На бруцеллез было взято 912 проб, и также ни одного положительного результата.
Подробнее - в видео Sputnik.