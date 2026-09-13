Матч между ФК "Апсны" и Vibe на стадионе "Динамо" в Сухуме
Игра оказалось зрелищной и богатой на голы. Футболисты один за другим забивали голы в ворота соперников, но по итогам серии буллиталити победу одержали хозяева поля.
Самые яркие моменты матча в фотоленте Sputnik.
Матч между "Апсны" и Vibe прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в рамках Кубка Медиалиги
Матч между "Апсны" и Vibe прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в рамках Кубка Медиалиги
Абхазские "звезды" вышли "на разогрев" перед матчем
Абхазские "звезды" вышли "на разогрев" перед матчем
Это первая домашняя игра "Апсны" этом сезоне Кубка Медиалиги
Это первая домашняя игра "Апсны" этом сезоне Кубка Медиалиги
Счет открыл Vibe. Ренат Васиченко реализовал буллит и забил первый гол
Счет открыл Vibe. Ренат Васиченко реализовал буллит и забил первый гол
После этого два гола забили абхазские игроки Игнат Дмитриев и Тимур Агрба
После этого два гола забили абхазские игроки Игнат Дмитриев и Тимур Агрба
Трибуны были заполнены, горячее всех "болели"самые юные зрители
Трибуны были заполнены, горячее всех "болели"самые юные зрители
Сравнял счет Георгий Каджая из Vibe, но вскоре преимущество вновь было на стороне абхазской команды
Сравнял счет Георгий Каджая из Vibe, но вскоре преимущество вновь было на стороне абхазской команды
Четвертый гол в ворота противника забил Марат Агрба
Четвертый гол в ворота противника забил Марат Агрба
Второй тайм для хозяев поля начался удачно, дубль оформил Игнат Дмитриев
Второй тайм для хозяев поля начался удачно, дубль оформил Игнат Дмитриев
Болельщицы тоже ответственно подготовились к игре
Болельщицы тоже ответственно подготовились к игре
Противник оказался не из простых: гол красным мячом, который считается за два, в ворота "Апсны" забил Валентин Бабков
Противник оказался не из простых: гол красным мячом, который считается за два, в ворота "Апсны" забил Валентин Бабков
На последних секундах матча Vibe сравнил счет -- 5:5
На последних секундах матча Vibe сравнил счет -- 5:5
Однако по итогам серии буллиталити абхазская команда завоевала победу
Однако по итогам серии буллиталити абхазская команда завоевала победу
Голы забили Владимир Шолох и Игнат Дмитриев
Голы забили Владимир Шолох и Игнат Дмитриев
Вот такими яркими эмоциями абхазские футболисты праздновали свою победу
Вот такими яркими эмоциями абхазские футболисты праздновали свою победу