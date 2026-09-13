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В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/1065574062.html
Матч между ФК "Апсны" и Vibe на стадионе "Динамо" в Сухуме
Матч между ФК "Апсны" и Vibe на стадионе "Динамо" в Сухуме
Sputnik Абхазия
ФК "Апсны" и Vibe встретились на стадионе Динамо в Сухуме в рамках Кубка медиалиги. Встреча прошла 11 сентября. 13.09.2026, Sputnik Абхазия
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Игра оказалось зрелищной и богатой на голы. Футболисты один за другим забивали голы в ворота соперников, но по итогам серии буллиталити победу одержали хозяева поля.Самые яркие моменты матча в фотоленте Sputnik.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол
фото, фото , мультимедиа, абхазия, футбол

Матч между ФК "Апсны" и Vibe на стадионе "Динамо" в Сухуме

18:54 13.09.2026
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ФК "Апсны" и Vibe встретились на стадионе Динамо в Сухуме в рамках Кубка медиалиги. Встреча прошла 11 сентября.

Игра оказалось зрелищной и богатой на голы. Футболисты один за другим забивали голы в ворота соперников, но по итогам серии буллиталити победу одержали хозяева поля.
Самые яркие моменты матча в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч между "Апсны" и Vibe прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в рамках Кубка Медиалиги

Матч между &quot;Апсны&quot; и Vibe прошел на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме в рамках Кубка Медиалиги - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч между "Апсны" и Vibe прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме в рамках Кубка Медиалиги

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские "звезды" вышли "на разогрев" перед матчем

Абхазские &quot;звезды&quot; вышли &quot;на разогрев&quot; перед матчем - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазские "звезды" вышли "на разогрев" перед матчем

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это первая домашняя игра "Апсны" этом сезоне Кубка Медиалиги

Это первая домашняя игра &quot;Апсны&quot; этом сезоне Кубка Медиалиги - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это первая домашняя игра "Апсны" этом сезоне Кубка Медиалиги

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет открыл Vibe. Ренат Васиченко реализовал буллит и забил первый гол

Счет открыл Vibe. Ренат Васиченко реализовал буллит и забил первый гол - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет открыл Vibe. Ренат Васиченко реализовал буллит и забил первый гол

© Sputnik / Томас Тхайцук

После этого два гола забили абхазские игроки Игнат Дмитриев и Тимур Агрба

После этого два гола забили абхазские игроки Игнат Дмитриев и Тимур Агрба - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

После этого два гола забили абхазские игроки Игнат Дмитриев и Тимур Агрба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны были заполнены, горячее всех "болели"самые юные зрители

Трибуны были заполнены, горячее всех &quot;болели&quot;самые юные зрители - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трибуны были заполнены, горячее всех "болели"самые юные зрители

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сравнял счет Георгий Каджая из Vibe, но вскоре преимущество вновь было на стороне абхазской команды

Сравнял счет Георгий Каджая из Vibe, но вскоре преимущество вновь было на стороне абхазской команды - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сравнял счет Георгий Каджая из Vibe, но вскоре преимущество вновь было на стороне абхазской команды

© Sputnik / Томас Тхайцук

Четвертый гол в ворота противника забил Марат Агрба

Четвертый гол в ворота противника забил Марат Агрба - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Четвертый гол в ворота противника забил Марат Агрба

© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй тайм для хозяев поля начался удачно, дубль оформил Игнат Дмитриев

Второй тайм для хозяев поля начался удачно, дубль оформил Игнат Дмитриев - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Второй тайм для хозяев поля начался удачно, дубль оформил Игнат Дмитриев

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщицы тоже ответственно подготовились к игре

Болельщицы тоже ответственно подготовились к игре - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщицы тоже ответственно подготовились к игре

© Sputnik / Томас Тхайцук

Противник оказался не из простых: гол красным мячом, который считается за два, в ворота "Апсны" забил Валентин Бабков

Противник оказался не из простых: гол красным мячом, который считается за два, в ворота &quot;Апсны&quot; забил Валентин Бабков - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Противник оказался не из простых: гол красным мячом, который считается за два, в ворота "Апсны" забил Валентин Бабков

© Sputnik / Томас Тхайцук

На последних секундах матча Vibe сравнил счет -- 5:5

На последних секундах матча Vibe сравнил счет -- 5:5 - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На последних секундах матча Vibe сравнил счет -- 5:5

© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако по итогам серии буллиталити абхазская команда завоевала победу

Однако по итогам серии буллиталити абхазская команда завоевала победу - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Однако по итогам серии буллиталити абхазская команда завоевала победу

© Sputnik / Томас Тхайцук

Голы забили Владимир Шолох и Игнат Дмитриев

Голы забили Владимир Шолох и Игнат Дмитриев - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Голы забили Владимир Шолох и Игнат Дмитриев

© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот такими яркими эмоциями абхазские футболисты праздновали свою победу

Вот такими яркими эмоциями абхазские футболисты праздновали свою победу - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Вот такими яркими эмоциями абхазские футболисты праздновали свою победу

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