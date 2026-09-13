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Матч между ФК "Апсны" и Vibe на стадионе "Динамо" в Сухуме

Матч между ФК "Апсны" и Vibe на стадионе "Динамо" в Сухуме

Sputnik Абхазия

ФК "Апсны" и Vibe встретились на стадионе Динамо в Сухуме в рамках Кубка медиалиги. Встреча прошла 11 сентября. 13.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-13T18:54+0300

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2026-09-13T18:54+0300

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Игра оказалось зрелищной и богатой на голы. Футболисты один за другим забивали голы в ворота соперников, но по итогам серии буллиталити победу одержали хозяева поля.Самые яркие моменты матча в фотоленте Sputnik.

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