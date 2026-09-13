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Культурные связи Абхазии и России: Звонарева и Кренев – как расширить сотрудничество
Культурные связи Абхазии и России: Звонарева и Кренев – как расширить сотрудничество
Sputnik Абхазия
Важно наладить отношения между вузами и театрами Абхазии и России, сказала в интервью радио Sputnik искусствовед Лола Звонарева."У нас будет встреча в вашем... 13.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-13T14:36+0300
2026-09-13T14:36+0300
2026-09-13T14:36+0300
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Важно наладить отношения между вузами и театрами Абхазии и России, сказала в интервью радио Sputnik искусствовед Лола Звонарева."У нас будет встреча в вашем университете, где будем говорить о том, чтобы заключить договор, проводить вместе конференции, круглые столы, может быть, какие-то обмены стажировок. Университет мировых цивилизаций много работает с Китаем, но Абхазия нам ближе и многим дороже", – подчеркнула она.В рамках проведения Дней культуры России в Центральном выставочном зале состоялась творческая встреча с известным искусствоведом Лолой Звонаревой и писателем Павлом Креневым, а также с владельцем галереи в Самаре Натальей Филатовой и писательницей Анной Лео.
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абхазия, культура, искусство, видео, мультимедиа, видео
абхазия, культура, искусство, видео, мультимедиа, видео
Культурные связи Абхазии и России: Звонарева и Кренев – как расширить сотрудничество
Важно наладить отношения между вузами и театрами Абхазии и России, сказала в интервью радио Sputnik искусствовед Лола Звонарева.
"У нас будет встреча в вашем университете, где будем говорить о том, чтобы заключить договор, проводить вместе конференции, круглые столы, может быть, какие-то обмены стажировок. Университет мировых цивилизаций много работает с Китаем, но Абхазия нам ближе и многим дороже", – подчеркнула она.
В рамках проведения Дней культуры России в Центральном выставочном зале состоялась творческая встреча с известным искусствоведом Лолой Звонаревой и писателем Павлом Креневым, а также с владельцем галереи в Самаре Натальей Филатовой и писательницей Анной Лео.