https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/kulturnye-svyazi-abkhazii-i-rossii-zvonareva-i-krenev--kak-rasshirit-sotrudnichestvo-1065588809.html

Культурные связи Абхазии и России: Звонарева и Кренев – как расширить сотрудничество

Культурные связи Абхазии и России: Звонарева и Кренев – как расширить сотрудничество

Sputnik Абхазия

Важно наладить отношения между вузами и театрами Абхазии и России, сказала в интервью радио Sputnik искусствовед Лола Звонарева."У нас будет встреча в вашем... 13.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-13T14:36+0300

2026-09-13T14:36+0300

2026-09-13T14:36+0300

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Важно наладить отношения между вузами и театрами Абхазии и России, сказала в интервью радио Sputnik искусствовед Лола Звонарева."У нас будет встреча в вашем университете, где будем говорить о том, чтобы заключить договор, проводить вместе конференции, круглые столы, может быть, какие-то обмены стажировок. Университет мировых цивилизаций много работает с Китаем, но Абхазия нам ближе и многим дороже", – подчеркнула она.В рамках проведения Дней культуры России в Центральном выставочном зале состоялась творческая встреча с известным искусствоведом Лолой Звонаревой и писателем Павлом Креневым, а также с владельцем галереи в Самаре Натальей Филатовой и писательницей Анной Лео.

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