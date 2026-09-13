https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-letom-2025-2026-godov-1065600142.html

Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов

Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов

Sputnik Абхазия

За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 13.09.2026, Sputnik Абхазия

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2026-09-13T20:26+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

инфографика

мультимедиа

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За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом выручка парка значительно выросла - 267,4 миллиона рублей против 182,9 миллиона годом ранее. Это связано с повышением стоимости билетов для взрослых с 700 до 1000 рублей, а для детей с 200 до 500.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика, мультимедиа, инфографика