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https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-letom-2025-2026-godov-1065600142.html
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов
Sputnik Абхазия
За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 13.09.2026, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом выручка парка значительно выросла - 267,4 миллиона рублей против 182,9 миллиона годом ранее. Это связано с повышением стоимости билетов для взрослых с 700 до 1000 рублей, а для детей с 200 до 500.
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика, мультимедиа, инфографика
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика, мультимедиа, инфографика

Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов

20:26 13.09.2026
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За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом выручка парка значительно выросла - 267,4 миллиона рублей против 182,9 миллиона годом ранее. Это связано с повышением стоимости билетов для взрослых с 700 до 1000 рублей, а для детей с 200 до 500.
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025 и 2026 годов - Sputnik Абхазия
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025 и 2026 годов - Sputnik Абхазия
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