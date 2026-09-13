https://sputnik-abkhazia.ru/20260913/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-letom-2025-2026-godov-1065600142.html
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов
Sputnik Абхазия
За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 13.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-13T20:26+0300
2026-09-13T20:26+0300
2026-09-13T20:26+0300
в абхазии
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
инфографика
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/12/1060439849_0:130:2497:1535_1920x0_80_0_0_f3b374328dc74cdfe699c25171291304.png
За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.При этом выручка парка значительно выросла - 267,4 миллиона рублей против 182,9 миллиона годом ранее. Это связано с повышением стоимости билетов для взрослых с 700 до 1000 рублей, а для детей с 200 до 500.
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/12/1060439849_139:0:2359:1665_1920x0_80_0_0_7902c376908e6ebfa8409b8dd98ac363.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика, мультимедиа, инфографика
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), инфографика, мультимедиа, инфографика
Посещаемость Рицинского нацпарка летом 2025-2026 годов
За минувшее лето Рицинский нацпарк посетили более 279 163 туриста. Это всего на 109 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом выручка парка значительно выросла - 267,4 миллиона рублей против 182,9 миллиона годом ранее. Это связано с повышением стоимости билетов для взрослых с 700 до 1000 рублей, а для детей с 200 до 500.