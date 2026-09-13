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Sputnik недели: поездка в Башкортостан, День Гудауты и победы Абхазии

Sputnik недели: поездка в Башкортостан, День Гудауты и победы Абхазии

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 7 по 13 августа. 13.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-13T20:30+0300

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О том, как прошла поездка абхазской делегации в Башкортостан, какие вопросы подняли Бадра Гунба и Радий Хабиров, что обсудили руководство республики с российской делегацией в Абхазии, как отметили День города Гудаута и какие победы одержала республика, читайте в материале Sputnik.SputnikАбхазия в БашкортостанеДелегация Абхазии во главе с президентом Бадрой Гунбой на уходящей неделе побывала с рабочим визитом в Республике Башкортостан.В среду, 9 сентября, Бадра Гунба встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. Президент поблагодарил руководство российского региона за содействие в реализации проекта реконструкции набережной Сухума и подчеркнул важность транспортного взаимодействия для углубления двусторонних отношений.Была отмечена положительная динамика торгово-экономического сотрудничества. По словам Гунба, товарооборот между Абхазией и Башкортостаном увеличился в 15 раз по итогам 2025 года.Хабиров отметил уникальное географическое положение Абхазии и то, что жители Башкортостана могут отдохнуть на море по умеренным ценам.Загруженность рейсов Уфа — Сухум, по словам Хабирова, достигает 80% с момента запуска авиасообщения в мае 2026 года.Глава Башкортостана сказал о готовности республики расширять поставки сельскохозяйственной продукции из Абхазии.Во время встречи президент Абхазии пригласил главу Башкортостана посетить Абхазию 30 сентября — в День Победы и Независимости Абхазии.Кроме того, абхазская делегация посетила Центр управления в Башкортостане, который работает с 2020 года и обеспечивает сбор, анализ информации, мониторинг ситуации, реагирование на проблемы, координацию работы органов и ведомств.Гунба подчеркнул, что изучение работы Центра представляет интерес для Абхазии, так как не так давно в республике начал работать Ситуационный центр."Синергия" Абхазии и РоссииСотрудничество в сфере образования и подготовки кадров обсудил президент Бадра Гунба с вице-президентом "Синергии" Даниилом Арефьевым.Президент отметил, что Абхазию в первую очередь интересуют возможности корпорации в образовании технических специалистов и инженеров внутри страны.На встрече также затронули образовательные проекты "Синергии" в Африке и странах дальнего зарубежья, которые реализуются для развития "народной дипломатии".По итогам встречи вице-президент корпорации Даниил Арефьев рассказал Sputnik о том, что "Синергия" совместно с абхазскими коллегами проработает возможность открытия филиала в республике.Президент поддержал идею и готов оказывать всестороннюю поддержку, добавил он.Кризис миновалСитуация с топливом в Абхазии стабилизировалась, доложил президенту Бадре Гунба министр энергетики Батал Мушба в пятницу, 11 сентября.Сейчас в стране около 2 тысяч тонн АИ-92, 2,5 тысячи тонн АИ-95 и 3,7 тысячи тонн дизельного топлива. Запасы есть как у крупных участников рынка, так и на небольших АЗС, уточнил министр.Кроме того, в этом месяце ожидается поставка еще 3,5 тысячи тонн бензина и 3 тысяч тонн дизеля.Мушба отметил, что улучшить ситуацию помогло то, что коммерческие предприятия наладили альтернативные пути доставки. При этом это сказалось на ценах.Бадра Гунба поручил направить все силы на то, чтобы не допустить возвращения к кризису. Он отметил, что причины, по которым поставки из России осложнялись, еще не устранены.Инспекция Делба и Назарова в СухумеХод строительства Республиканской детской больницы осмотрели премьер-министр Абхазии Владимир Делба и замминистра экономразвития России Сергей Назаров в субботу, 12 сентября.По словам гендиректора компании подрядчика Батала Абакелия, на объекте уже проведена часть работ: установлены окна, проложены наружные коммуникации, завершено строительство кровли и активно ведутся внутренние работы.Объект площадью 7 000 кв.м. планируют ввести в эксплуатацию в середине июля 2027 года.Больница строится в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2025 годы. Ее сметная стоимость — 800 миллионов рублей.Рабочее совещаниеСовещание по вопросам социально-экономического сотрудничества Абхазии и России началось в Кабмине в пятницу, 11 сентября.В нем приняли участие премьер-министр Владимир Делба и замминистра экономического развития России Сергей Назаров.На встрече обсудили вопросы здравоохранения, образования, инвестиционного климата, социальной защиты населения, развития инфраструктуры.Замминистра экономразвития РФ Сергей Назаров назвал амбициозной программу социально-экономического развития Абхазии до 2030 года."Добавляются новые направления, которые нам необходимо синхронизировать, в частности это горячее питание для детей", — добавил замминистра.Развитие авиасообщения в АбхазииВопросы развития авиасообщения между Абхазией и Россией обсудил вице-премьер Джансух Нанба с правительственной делегацией из РФ.Нанба назвал Сухумский аэропорт отражением высокоэффективных взаимоотношений двух стран и одним из самых ярких проектов, реализованных на территории республики.Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин отметил, что у российских граждан не ослабевает интерес к полетам в Сухум. Пассажиропоток растет, он уже составляет 136 тысяч человек. В прошлом году было перевезено 120 тысяч.Образование и бесплатное питание в школахДелегация Минпросвещения России побывала с рабочим визитом в Абхазии.Гости посетили среднюю школу № 22 Минобороны России в Гудауте и ознакомились с условиями обучения.Далее они отправились в школы Гудауты и Сухума, которые с октября начнут предоставлять бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.Представители Минпросвещения России ознакомились с работой учителей русского языка, которым предусмотрены ежемесячные доплаты, обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования с министром Ханой Гунба.Кроме того, глава делегации, директор Департамента интеграции национальной системы образования Усман Рассуханов принял участие в межправительственном совещании по вопросам социально-экономического сотрудничества с Абхазией в Кабинете министров.День ГудаутыГудаута впервые отметила День города в минувший понедельник, 7 сентября. Этот праздник теперь будут проводить ежегодно.Утром началось с торжественной церемонии поднятия государственного флага Абхазии. Его размер 20 на 10 метров.В течение дня прошел ряд спортивных соревнований по волейболу, футболу, боксу, шахматам, нардам и домино. В интеллектуальных играх приняли участие не только дети, но и взрослые.Работники этно-парка "Апсны" провели мастер-классы по изготовлению кинжалов и гончарных изделий, в стенах музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар открылась фотовыставка "Старая Гудаута".Кроме того, в парке имени Ленина организовали концерт с участием детских вокальных и хореографических коллективов, а также ярмарку сельхозпроизводителей и ремесленников со всех районов страны.Перед началом праздничного концерта состоялась церемония возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии.Поздравления от президента Бадры Гунба зачитал вице-премьер Таращ Хагба. После официальной части на сцену вышли абхазские музыкальные и танцевальные коллективы. Завершился праздник салютом.Водоснабжение в ГудаутеВода в Гудаутском районе подается по временной схеме, рассказал премьер-министр Владимир Делба.Он отметил, что на ремонт трубопровода в Дурипше выделялось две недели, но благодаря сплоченной работе строителей и местных жителей он завершился за 10 дней.Была сооружена дамба, которая сможет предотвратить, либо задержать последующие обвалы. Специалисты продолжат заниматься укреплением берегов, заменой труб и подготовкой инфраструктуры к зиме.Трубопровод был поврежден 27 августа в результате схода селя после дождей.Без воды осталась часть Гудауты и семь сел Гудаутского района.Гастроужин в СухумеСовместный гастроужин от российских и абхазских шеф-поваров прошел в Сухуме.Организаторы события – "Команда Абхазии" и "Россия – страна возможностей" совместно с Vasilchuki Restaurant Group. Главное событие вечера – совместный сет двух шеф-поваров.За одним столом встретились Руслан Паршенков, шеф-повар ресторана Ruski, и Шамиль Кылыч, шеф-повар Green Terrace и победитель первого сезона конкурса "Абхазия Рекомендует" в номинации "Лучший шеф-повар". Они представили авторский взгляд на гастрономические традиции России и Абхазии, объединив локальные продукты, узнаваемые вкусы двух стран и современные техники.Посол России Вячеслав Гладков отметил, что абхазская кухня не может оставить никого равнодушным.Гладков также отметил, что Россия богата своими гастрономическими возможностями. Он подчеркнул важность того, чтобы опыт известных российских поваров был изучен в Абхазии.Победа юмора"Сборная Абхазии" одержала победу в спецпроекте КВН "Встреча выпускников".Игра впервые проходила в Сухуме 3 июля. На сцену от республики вышли "Нарты из Абхазии" и "Фантасмагорцы".Они соревновались со сборной России в приветствии, разминке и музыкальном конкурсе. По итогам жюри присудило российской команде 13,5 балла, а абхазской — 14,3 балла.Мероприятие проходило при поддержке Правительства РФ, правительства Абхазии и российского Президентского фонда культурных инициатив.Первая домашняя победаКоманда "Апсны" одержала первую победу на домашнем стадионе в рамках "Медиалиги".Игра в ФК Vibe выдалась очень напряженной. Было забито 10 голов, основное время завершилось со счетом 5:5, причем пятый мяч российская команда забила за несколько минут до конца матча.В абхазской команде мячи забили Тимур и Марат Агрба, Азат Байрыев, дубль оформил Игнат Дмитриев.В российской команде отличились Ренат Васиченко, Георгий Каджая, Виктор Блатов, а Валентин Бабков забил красный мяч.После окончания основного времени началась серия буллиталити. Голы от "Апсны" забили Владимир Шолох и Игнат Дмитриев. Во время атак соперников Цулая дважды удалось защитить ворота.

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