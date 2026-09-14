https://sputnik-abkhazia.ru/20260914/arkhitektor-pobed-k-100-letiyu-basketbolista-i-trenera-aleksandra-sedova-1065601240.html

Архитектор побед: к 100-летию баскетболиста и тренера Александра Седова

Архитектор побед: к 100-летию баскетболиста и тренера Александра Седова

Sputnik Абхазия

Сегодня исполнился век со дня рождения талантливого баскетболиста и выдающегося наставника Александра Седова. Какими человеческими и спортивными качествами он... 14.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-14T15:44+0300

2026-09-14T15:44+0300

2026-09-14T16:47+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikВеликий учитель баскетболаБаскетболом Александр Седов начал интересоваться еще в детстве наряду с футболом и волейболом. Другим его увлечением была математика – он любил решать сложные задачи. Устав от занятий по математике, Александр бежал заниматься спортом. Позже среди других игр предпочел сосредоточиться на баскетболе.Хорошая физическая подготовка помогла ему добиться успехов в баскетболе, он был членом сборной команды Абхазии и ее капитаном. После окончания игровой карьеры Седов стал тренером.Он воспитал целую плеяду абхазских баскетболистов, в числе которых были первый президент Федерации баскетбола Абхазии, президент республики Сергей Багапш, капитан сборной молодежной команды СССР, чемпион Европы Вахтанг Тания, многократный чемпион Грузии и Абхазии Беслан Ачба, Леонид Осия, Станислав и Сергей Сущенко и многие другие.В числе воспитанников Седова был Владимир Минчаков, который в интервью Sputnik рассказал, что к тренеру его привела сама судьба.Минчаков отметил способность Седова выявлять талантливых спортсменов и помогать им достичь существенных результатов. "Он видел даже в "грязном камушке" источник света. Многие тренеры так посмотрят и, бывает, отворачиваются, если он видел, что у тебя не получается с баскетболом, мог направить, например, на шахматы. Седов был великим психологом", – добавил он. Александр Седов мог одним взглядом донести до подопечных все, что они должны сделать в той или иной игровой ситуации.Впоследствии ученика Седова заметили и пригласили в саратовский "Автодор", таким образом началась его спортивная карьера в России, Украине и Белоруссии."Я очень благодарен ему за все то, что он смог до меня донести. Он прежде всего вложил в меня веру в то, что можно добиться успеха, несмотря на все наши трудности, а трудностей у нас было много после войны", – подчеркнул Минчаков.В конце сентября пройдет детский турнир по баскетболу, посвященный 100-летию Заслуженного тренера Абхазии по баскетболу, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" III степени Александра Седова. Впервые соревнования в память о тренере прошли два года назад.А 5 ноября 2024 года, в рамках празднования 100-летия абхазского баскетбола, на улице Акиртава в Сухуме на домах, где жили заслуженные тренеры Владимир Хашба и Александр Седов, были открыты памятные доски.Из биографии Александра СедоваВ 1952 году Александр Седов поступает в Сухумский педагогический институт, на факультет физического воспитания и спорта. Получив диплом, он тренирует юношеские сборные команды по баскетболу и волейболу, одновременно работая преподавателем математики в школе.Он умело разъясняет ребятам технические и тактические возможности игры, ее особенности и тонкости. Александр Михайлович большое внимание уделяет физической подготовке юных спортсменов. В 1952 году юношеская волейбольная команда Абхазии становится чемпионом V Спартакиады Грузии.Юношеские команды баскетболистов Абхазии становятся серебряными призерами школьных спартакиад Грузии в конце 60-х годов, а в 1970 году, выиграв в финальной пульке Спартакиады школьников у тбилисцев с внушительным счетом 64:32, команда становится чемпионом XXVI Спартакиады школьников Грузинской ССР.За время своей тренерской работы Александр Седов подготовил более сотни спортсменов-перворазрядников. Некоторые из них выступали за команды мастеров Москвы, Ленинграда, Донецка, Харькова, Тбилиси.В 1990 году Александр Седов издал книгу "Мяч над кольцом", выдержавшую несколько изданий. В ней – страницы развития мужского баскетбола в Абхазии."А сегодня я мечтаю о подлинном возрождении этого увлекательного вида спорта в Абхазии, о его массовости, что будет содействовать здоровому образу подрастающего поколения", – говорил ветеран баскетбола Седов.Трудовая деятельность Александра Седова как патриота Абхазии высоко оценена правительством, ему присвоены звания: "Заслуженный тренер Абхазской АССР", "Заслуженный тренер по баскетболу Республики Абхазия", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия", "Почетный мастер спорта Республики Абхазия". Александр Седов награжден медалью "Отличник народного образования", орденом "Ахьдз-Апша" III степени, почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Он ушел из жизни 13 мая 2015 года. *В материале использована статья, опубликованная на официальном сайте Госкомспорта Абхазии.

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