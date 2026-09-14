https://sputnik-abkhazia.ru/20260914/ostorozhno-spoyler-gangsterskogo-kino-1065503072.html

"Осторожно, спойлер!": гангстерского кино

"Осторожно, спойлер!": гангстерского кино

Sputnik Абхазия

В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие вместе с радиослушателями окунутся в мрачный и захватывающий мир гангстерского кино. Состоится разбор... 14.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-14T11:05+0300

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осторожно, спойлер!

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осторожно, спойлер

кино

литература

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"Осторожно, спойлер!": гангстерского кино Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": гангстерского кино

В очередном выпуске "Осторожно, спойлер!" ведущие вместе с радиослушателями окунутся в мрачный и захватывающий мир гангстерского кино. Состоится разбор несколько культовых фильмов и книг, их фирменного стиля и харизматичных антигероев. В обсуждении примет участие частый гость студии Джемал Бганба.Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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подкасты, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио