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https://sputnik-abkhazia.ru/20260914/skolko-zarabotala-novoafonskaya-peschera-za-tri-mesyatsa-1065602914.html
Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца
Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца
Sputnik Абхазия
Выручка от продажи билетов в Новоафонскую пещеру летом выросла на 41 млн рублей в сравнении с прошлым годом. 14.09.2026, Sputnik Абхазия
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Выручка от продажи билетов в Новоафонскую пещеру летом выросла на 41 млн рублей в сравнении с прошлым годом.За три месяца пещера продала билеты на 200 млн рублей. За аналогичный период в 2025 году выручка составила 158,8 млн.При этом посетителей в прошлом году было больше — почти 227 тысяч человек. Сейчас цифра снизилась до 200 тысяч человек, сообщили Sputnik в Министерстве туризма Абхазии.В 2026 году цена стандартного билета была повышена с 700 до 1000 рублей.
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инфографика, мультимедиа, абхазия, новый афон, новоафонская пещера, инфографика
инфографика, мультимедиа, абхазия, новый афон, новоафонская пещера, инфографика

Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца

08:29 14.09.2026 (обновлено: 08:31 14.09.2026)
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Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца 2025-2026 - Sputnik Абхазия
Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца 2025-2026 - Sputnik Абхазия
Выручка от продажи билетов в Новоафонскую пещеру летом выросла на 41 млн рублей в сравнении с прошлым годом.
За три месяца пещера продала билеты на 200 млн рублей. За аналогичный период в 2025 году выручка составила 158,8 млн.
При этом посетителей в прошлом году было больше — почти 227 тысяч человек. Сейчас цифра снизилась до 200 тысяч человек, сообщили Sputnik в Министерстве туризма Абхазии.
В 2026 году цена стандартного билета была повышена с 700 до 1000 рублей.
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