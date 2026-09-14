https://sputnik-abkhazia.ru/20260914/skolko-zarabotala-novoafonskaya-peschera-za-tri-mesyatsa-1065602914.html

Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца

Сколько заработала Новоафонская пещера за три месяца

Sputnik Абхазия

Выручка от продажи билетов в Новоафонскую пещеру летом выросла на 41 млн рублей в сравнении с прошлым годом. 14.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-14T08:29+0300

2026-09-14T08:29+0300

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Выручка от продажи билетов в Новоафонскую пещеру летом выросла на 41 млн рублей в сравнении с прошлым годом.За три месяца пещера продала билеты на 200 млн рублей. За аналогичный период в 2025 году выручка составила 158,8 млн.При этом посетителей в прошлом году было больше — почти 227 тысяч человек. Сейчас цифра снизилась до 200 тысяч человек, сообщили Sputnik в Министерстве туризма Абхазии.В 2026 году цена стандартного билета была повышена с 700 до 1000 рублей.

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