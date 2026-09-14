Sputnik при информационной поддержке Посольства РФ будет освещать выборы в Госдуму
15:56 14.09.2026 (обновлено: 16:48 14.09.2026)
© FotoВыборы депутатов Госдумы РФ
© Foto
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Пресс-центр Sputnik Абхазия при информационной поддержке Посольства России в Абхазии 20 сентября будет освещать выборы в Госдуму РФ 9 созыва.
В пресс-центре запланированы встречи с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым, представителями исполнительной, законодательной ветвей власти Абхазии, общественности и молодежи, экспертами.
Sputnik станет площадкой для оперативного получения информации о ходе голосования, общения с представителями государственных структур и общественных организаций.
Для получения аккредитации для работы в пресс-центре журналистам необходимо направить следующие документы на адрес info.abk@sputniknews.com:
полные ФИО,
паспортные данные,
копия пресс-карты или журналистского удостоверения,
контактный номер телефона.
Аккредитация осуществляется до 17 сентября 2026 года (включительно).
Номер телефона для связи: +79409983737
В пресс-центре запланированы встречи с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым, представителями исполнительной, законодательной ветвей власти Абхазии, общественности и молодежи, экспертами.
Sputnik станет площадкой для оперативного получения информации о ходе голосования, общения с представителями государственных структур и общественных организаций.
Для получения аккредитации для работы в пресс-центре журналистам необходимо направить следующие документы на адрес info.abk@sputniknews.com:
полные ФИО,
паспортные данные,
копия пресс-карты или журналистского удостоверения,
контактный номер телефона.
Аккредитация осуществляется до 17 сентября 2026 года (включительно).
Номер телефона для связи: +79409983737