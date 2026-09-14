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https://sputnik-abkhazia.ru/20260914/sputnik-pri-informatsionnoy-podderzhke-posolstva-rf-budet-osveschat-vybory-v-gosdumu--1065620134.html
Sputnik при информационной поддержке Посольства РФ будет освещать выборы в Госдуму
Sputnik при информационной поддержке Посольства РФ будет освещать выборы в Госдуму
Sputnik Абхазия
Пресс-центр Sputnik Абхазия при информационной поддержке Посольства России в Абхазии 20 сентября будет освещать выборы в Госдуму РФ 9 созыва.В пресс-центре... 14.09.2026, Sputnik Абхазия
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Пресс-центр Sputnik Абхазия при информационной поддержке Посольства России в Абхазии 20 сентября будет освещать выборы в Госдуму РФ 9 созыва.В пресс-центре запланированы встречи с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым, представителями исполнительной, законодательной ветвей власти Абхазии, общественности и молодежи, экспертами. Sputnik станет площадкой для оперативного получения информации о ходе голосования, общения с представителями государственных структур и общественных организаций.Для получения аккредитации для работы в пресс-центре журналистам необходимо направить следующие документы на адрес info.abk@sputniknews.com:полные ФИО, паспортные данные, копия пресс-карты или журналистского удостоверения, контактный номер телефона.Аккредитация осуществляется до 17 сентября 2026 года (включительно).Номер телефона для связи: +79409983737
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пресс-центр , абхазия, анонсы
пресс-центр , абхазия, анонсы

Sputnik при информационной поддержке Посольства РФ будет освещать выборы в Госдуму

15:56 14.09.2026 (обновлено: 16:48 14.09.2026)
© FotoВыборы депутатов Госдумы РФ
Выборы депутатов Госдумы РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 14.09.2026
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Пресс-центр Sputnik Абхазия при информационной поддержке Посольства России в Абхазии 20 сентября будет освещать выборы в Госдуму РФ 9 созыва.

В пресс-центре запланированы встречи с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым, представителями исполнительной, законодательной ветвей власти Абхазии, общественности и молодежи, экспертами.

Sputnik станет площадкой для оперативного получения информации о ходе голосования, общения с представителями государственных структур и общественных организаций.

Для получения аккредитации для работы в пресс-центре журналистам необходимо направить следующие документы на адрес info.abk@sputniknews.com:

полные ФИО,
паспортные данные,
копия пресс-карты или журналистского удостоверения,
контактный номер телефона.

Аккредитация осуществляется до 17 сентября 2026 года (включительно).
Номер телефона для связи: +79409983737
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