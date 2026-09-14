https://sputnik-abkhazia.ru/20260914/sputnik-pri-informatsionnoy-podderzhke-posolstva-rf-budet-osveschat-vybory-v-gosdumu--1065620134.html

Sputnik при информационной поддержке Посольства РФ будет освещать выборы в Госдуму

Sputnik при информационной поддержке Посольства РФ будет освещать выборы в Госдуму

Sputnik Абхазия

Пресс-центр Sputnik Абхазия при информационной поддержке Посольства России в Абхазии 20 сентября будет освещать выборы в Госдуму РФ 9 созыва.В пресс-центре... 14.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-14T15:56+0300

2026-09-14T15:56+0300

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в абхазии

пресс-центр

абхазия

анонсы

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Пресс-центр Sputnik Абхазия при информационной поддержке Посольства России в Абхазии 20 сентября будет освещать выборы в Госдуму РФ 9 созыва.В пресс-центре запланированы встречи с послом России в Абхазии Вячеславом Гладковым, представителями исполнительной, законодательной ветвей власти Абхазии, общественности и молодежи, экспертами. Sputnik станет площадкой для оперативного получения информации о ходе голосования, общения с представителями государственных структур и общественных организаций.Для получения аккредитации для работы в пресс-центре журналистам необходимо направить следующие документы на адрес info.abk@sputniknews.com:полные ФИО, паспортные данные, копия пресс-карты или журналистского удостоверения, контактный номер телефона.Аккредитация осуществляется до 17 сентября 2026 года (включительно).Номер телефона для связи: +79409983737

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