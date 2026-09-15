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"А-инвестор": в Абхазии стартуют съемки нового восьмисерийного сериала
"А-инвестор": в Абхазии стартуют съемки нового восьмисерийного сериала
Sputnik Абхазия
Съемки сериала "А-инвестор" продлятся до середины ноября, а премьера запланирована на февраль. 15.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-15T18:27+0300
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О чем расскажет новый восьмисерийный сериал "А-инвестор". Почему авторы выбрали тему взаимоотношений местных жителей и инвесторов, как создатели намерены показать Абхазию глазами человека, впервые погружающегося в ее культуру, какие локации и трюковые сцены ждут зрителей, а также как команда готовилась к съемкам и получила поддержку ИРИ, в интервью радио Sputnik рассказали режиссер проекта Тимур Тания и оператор-постановщик Александр Мелкумов.В Абхазии стартуют съемки нового восьмисерийного проекта "А-инвестор" — картины от создателей фильмов "Однажды в Абхазии" и "Спасибо деду за победу". Проект получил поддержку Института развития интернета.Съемки пройдут в Абхазии с привлечением местных профессионалов и специалистов из России.В центре сюжета — история, связанная с отношениями инвесторов и местных жителей. Авторы подчеркивают, что не ставят перед собой задачу кого-либо поучать, а хотят показать существующие страхи, недоверие и конфликты, а также возможность выстраивать отношения на основе взаимного уважения и человеческих ценностей.При этом "А-инвестор" не будет чистой комедией. Создатели определяют жанр как драмеди — историю, в которой юмор сочетается с драматическими ситуациями.Отдельное внимание команда уделяет визуальной составляющей. Оператор-постановщик Александр Мелкумов отмечает, что одна из главных задач — показать абхазскую культуру глазами человека, который не вырос в этой среде. Для съемок команда уже нашла значительную часть локаций, в том числе новые места, которые прежде не использовались в проектах авторов.В сериале также запланировано большое количество экшн-сцен. Команда заранее прорабатывает трюковые эпизоды, технические решения и вопросы безопасности. К работе планируют привлечь российских каскадеров, а также специалистов из числа абхазских силовиков.Главную роль в сериале исполнит актер Григорий Верник. Полный кастинг проекта уже сформирован.Чтобы уложиться в сжатые сроки производства, монтаж будет идти параллельно со съемками. Материал планируют ежедневно просматривать и отправлять в Москву для дальнейшей работы над монтажом.
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"А-инвестор": в Абхазии стартуют съемки нового восьмисерийного сериала

18:27 15.09.2026
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Съемки сериала "А-инвестор" продлятся до середины ноября, а премьера запланирована на февраль.
О чем расскажет новый восьмисерийный сериал "А-инвестор". Почему авторы выбрали тему взаимоотношений местных жителей и инвесторов, как создатели намерены показать Абхазию глазами человека, впервые погружающегося в ее культуру, какие локации и трюковые сцены ждут зрителей, а также как команда готовилась к съемкам и получила поддержку ИРИ, в интервью радио Sputnik рассказали режиссер проекта Тимур Тания и оператор-постановщик Александр Мелкумов.

В Абхазии стартуют съемки нового восьмисерийного проекта "А-инвестор" — картины от создателей фильмов "Однажды в Абхазии" и "Спасибо деду за победу". Проект получил поддержку Института развития интернета.

Съемки пройдут в Абхазии с привлечением местных профессионалов и специалистов из России.

В центре сюжета — история, связанная с отношениями инвесторов и местных жителей. Авторы подчеркивают, что не ставят перед собой задачу кого-либо поучать, а хотят показать существующие страхи, недоверие и конфликты, а также возможность выстраивать отношения на основе взаимного уважения и человеческих ценностей.
При этом "А-инвестор" не будет чистой комедией. Создатели определяют жанр как драмеди — историю, в которой юмор сочетается с драматическими ситуациями.

Отдельное внимание команда уделяет визуальной составляющей. Оператор-постановщик Александр Мелкумов отмечает, что одна из главных задач — показать абхазскую культуру глазами человека, который не вырос в этой среде. Для съемок команда уже нашла значительную часть локаций, в том числе новые места, которые прежде не использовались в проектах авторов.

В сериале также запланировано большое количество экшн-сцен. Команда заранее прорабатывает трюковые эпизоды, технические решения и вопросы безопасности. К работе планируют привлечь российских каскадеров, а также специалистов из числа абхазских силовиков.

Главную роль в сериале исполнит актер Григорий Верник. Полный кастинг проекта уже сформирован.

Чтобы уложиться в сжатые сроки производства, монтаж будет идти параллельно со съемками. Материал планируют ежедневно просматривать и отправлять в Москву для дальнейшей работы над монтажом.
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