https://sputnik-abkhazia.ru/20260915/lektsii-narty-i-bogatyri-petrukhin-i-beglova-rasskazali-o-abkhazskom-i-russkom-folklorakh-1065657989.html

Лекции, Нарты и Богатыри: Петрухин и Беглова рассказали о абхазском и русском фольклорах

Лекции, Нарты и Богатыри: Петрухин и Беглова рассказали о абхазском и русском фольклорах

Sputnik Абхазия

Трехдневный цикл лекций ведущих ученых Института славяноведения РАН прошел в Сухуме. 15.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-15T18:29+0300

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О том, как прошло знакомство с Абхазией и удалось поработать, как выстраивается сотрудничество с коллегами из республики, кто посетил лекции и что на них обсуждали, чем связаны Нартский эпос и русские сказания о Богатырях, в интервью радио Sputnik рассказали главный научный сотрудник отдела этнолингвистики и фольклора, доктор филологических наук Ольга Белова и главный научный сотрудник отдела истории средних веков, доктор исторических наук Владимир Петрухин.В столице Абхазии завершился трехдневный цикл лекций ведущих ученых Института славяноведения РАН. Московские исследователи поделились взглядами на эволюцию мифов, традиционную обрядность и малоизвестные аспекты народной культуры.Как отметила Ольга Беглова, абхазская и российская фольклористика развиваются в едином русле. Ведется работа над общими проектами, и продолжатся совместные публикации результатов исследований.Она также напомнила, что один из журналов "Живая старина" – Беглова главный редактор этого журнала, был посвящен абхазской традиционной культуре.Владимир Петрухин тоже подчеркнул общность абхазской и русской культур, в том числе в области фольклористики. В пример он привел Нартский эпос и русские сказания о Богатырях, которые во многом схожи.По его мнению, загадку о том, в чем смысл жизни и бессмертия, возможно, никогда не удастся решить, но она стоит перед всем человечеством.

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