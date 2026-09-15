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Ақыҭазы аҳәынҭқарра аҟынтә аԥара џьгьардаа изыхҭнырҵо: ахада ицәажәара
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"Женитьба" в Абхазском драматическом театре
"Женитьба" в Абхазском драматическом театре
Sputnik Абхазия
Абхазский драматический театр представил комедию по мотивам пьесы Николая Гоголя "Женитьба" 15 сентября. 15.09.2026, Sputnik Абхазия
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В постановке Романа Габриа действия произведения перенесены в Сухум середины 1990-х годов.
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абхазия, фото , мультимедиа, фото, спектакли
абхазия, фото , мультимедиа, фото, спектакли

"Женитьба" в Абхазском драматическом театре

13:32 15.09.2026 (обновлено: 18:32 15.09.2026)
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Абхазский драматический театр представил комедию по мотивам пьесы Николая Гоголя "Женитьба" 15 сентября.
В постановке Романа Габриа действия произведения перенесены в Сухум середины 1990-х годов.
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Между соперниками завязывается борьба

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Спектакль передает атмосферу Сухума 90-х годов - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль передает атмосферу Сухума 90-х годов

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Местная среда проявляется в понятиях &quot;трофея&quot; и довоенной собственности - Sputnik Абхазия
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Местная среда проявляется в понятиях "трофея" и довоенной собственности

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Декорации были установлены на вращающемся круге

Декорации были установлены на вращающемся круге - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Декорации были установлены на вращающемся круге

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Перед зрителями открывались разные части дома

Перед зрителями открывались разные части дома - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Перед зрителями открывались разные части дома

© Sputnik / Томас Тхайцук

Внутри одной комнаты показаны семейные дилеммы

Внутри одной комнаты показаны семейные дилеммы - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Внутри одной комнаты показаны семейные дилеммы

© Sputnik / Томас Тхайцук

В другой комнате ждут женихи

В другой комнате ждут женихи - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В другой комнате ждут женихи

© Sputnik / Томас Тхайцук

Особая работа была проведена со светом

Особая работа была проведена со светом - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Особая работа была проведена со светом

© Sputnik / Томас Тхайцук

Смена теней подчеркивала атмосферу

Смена теней подчеркивала атмосферу - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Смена теней подчеркивала атмосферу

© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке приняли участие и юные актеры

В постановке приняли участие и юные актеры - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В постановке приняли участие и юные актеры

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль стал открытием нового тетрального сезона

Спектакль стал открытием нового тетрального сезона - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль стал открытием нового тетрального сезона

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