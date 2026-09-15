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"Женитьба" в Абхазском драматическом театре
"Женитьба" в Абхазском драматическом театре
Sputnik Абхазия
Абхазский драматический театр представил комедию по мотивам пьесы Николая Гоголя "Женитьба" 15 сентября. 15.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-15T13:32+0300
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В постановке Романа Габриа действия произведения перенесены в Сухум середины 1990-х годов.
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абхазия, фото , мультимедиа, фото, спектакли
абхазия, фото , мультимедиа, фото, спектакли
"Женитьба" в Абхазском драматическом театре
13:32 15.09.2026 (обновлено: 18:32 15.09.2026)
Абхазский драматический театр представил комедию по мотивам пьесы Николая Гоголя "Женитьба" 15 сентября.
В постановке Романа Габриа действия произведения перенесены в Сухум середины 1990-х годов.
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