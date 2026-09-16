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Ақыҭазы аҳәынҭқарра аҟынтә аԥара ҟәланырхәаа изыхҭнырҵо: ахада ицәажәара
13:05
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Аиҿцәажәара
Ақыҭазы аҳәынҭқарра аҟынтә аԥара џьгьардаа изыхҭнырҵо: ахада ицәажәара
13:16
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Ихадоу атемақәа
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Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы Аԥсны аҭоурых иазку акурсқәа: ахҳәаа
13:34
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар Жәларбжьаратәи рфестиваль амҩасшьа: иалахәу лцәажәара
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Память сквозь поколения: представители "Абхазпоиска" подвели итоги экспедиции под Ржевом
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Қыҭацыԥхьаӡа миллионк: ацхыраара заурцаз азыҳәақәа ҟазҵахьо еилаҳкаауеит
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Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
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Аԥсны Жәларбжьаратәи аҿар рфестиваль аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
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Каламԥынҵала зыуаажәлар рымаҵ зуаз: ажурналист Заира Ҵәыџьԥҳа лгәаларшәара
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Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии
Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии
Sputnik Абхазия
Абхазские банки подключаются к государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей это шанс взять кредит по ставке... 16.09.2026, Sputnik Абхазия
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Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии
Sputnik Абхазия
Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии
Абхазские банки подключаются к государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей это шанс взять кредит по ставке не выше 10% годовых. Что участие в проекте меняет для самого финансового сектора? Поможет ли программа привлечь новых клиентов, нарастить кредитные портфели и дать импульс банковской системе страны? Все нюансы в эфире радио Sputnik обсудили с председателем правления коммерческого банка Георгием Абухба. Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кредит, банки, финансы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кредит, банки, финансы, аудио

Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии

16:54 16.09.2026 (обновлено: 16:55 16.09.2026)
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Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии
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Абхазские банки подключаются к государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей это шанс взять кредит по ставке не выше 10% годовых. Что участие в проекте меняет для самого финансового сектора? Поможет ли программа привлечь новых клиентов, нарастить кредитные портфели и дать импульс банковской системе страны? Все нюансы в эфире радио Sputnik обсудили с председателем правления коммерческого банка Георгием Абухба.
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