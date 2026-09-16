https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/dostupnyy-biznes-kredit-kak-gosprogramma-pomozhet-bankam-abkhazii-1065683111.html

Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии

Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазские банки подключаются к государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей это шанс взять кредит по ставке... 16.09.2026, Sputnik Абхазия

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Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии Sputnik Абхазия Доступный бизнес-кредит: как госпрограмма поможет банкам Абхазии

Абхазские банки подключаются к государственной программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей это шанс взять кредит по ставке не выше 10% годовых. Что участие в проекте меняет для самого финансового сектора? Поможет ли программа привлечь новых клиентов, нарастить кредитные портфели и дать импульс банковской системе страны? Все нюансы в эфире радио Sputnik обсудили с председателем правления коммерческого банка Георгием Абухба. Слушайте подкаст.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, кредит, банки, финансы, аудио