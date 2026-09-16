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Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России
Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России
Sputnik Абхазия
На снижение показателя повлияли развитие системы медпомощи матерям и детям, скрининговые исследования и национальные проекты. 16.09.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 cен – Sputnik. Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле, сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях МФМ в Екатеринбурге.По его словам, почти в 20 регионах показатель уже ниже двух промилле. Он отметил, что на снижение показателя повлияли развитие системы медицинской помощи матерям и детям, скрининговые исследования и национальные проекты.В 2025 году уровень смертности среди новорожденных в России достиг исторического минимума и составлял 3,6 промилле.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260806/1064831214.html
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новости, россия, министерство здравоохранения рф

Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России

15:07 16.09.2026 (обновлено: 15:31 16.09.2026)
CC0 / / Роддом
Роддом - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2026
CC0 / /
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На снижение показателя повлияли развитие системы медпомощи матерям и детям, скрининговые исследования и национальные проекты.
СУХУМ, 16 cен – Sputnik. Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле, сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях МФМ в Екатеринбурге.
По его словам, почти в 20 регионах показатель уже ниже двух промилле.
"Таких цифр нет ни у одной большой страны", — заявил Мурашко.
Он отметил, что на снижение показателя повлияли развитие системы медицинской помощи матерям и детям, скрининговые исследования и национальные проекты.
"Здесь работает система и, главное, еще и внимание к женщинам. И сами женщины стали более активно прислушиваться и выполнять рекомендации врачей", — подчеркнул министр.
В 2025 году уровень смертности среди новорожденных в России достиг исторического минимума и составлял 3,6 промилле.
Перспективы двустороннего сотрудничества обсудили министры здравоохранения Абхазии и России Астамур Гуния и Михаил Мурашко - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2026
В Абхазии
Двустороннее сотрудничество обсудили министры здравоохранения Абхазии и России
6 августа, 18:19
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