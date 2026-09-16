https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/murashko-zayavil-o-snizhenii-mladencheskoy-smertnosti-v-rossii-1065679797.html

Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России

Мурашко заявил о снижении младенческой смертности в России

Sputnik Абхазия

На снижение показателя повлияли развитие системы медпомощи матерям и детям, скрининговые исследования и национальные проекты. 16.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-16T15:07+0300

2026-09-16T15:07+0300

2026-09-16T15:31+0300

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СУХУМ, 16 cен – Sputnik. Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле, сообщил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях МФМ в Екатеринбурге.По его словам, почти в 20 регионах показатель уже ниже двух промилле. Он отметил, что на снижение показателя повлияли развитие системы медицинской помощи матерям и детям, скрининговые исследования и национальные проекты.В 2025 году уровень смертности среди новорожденных в России достиг исторического минимума и составлял 3,6 промилле.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260806/1064831214.html

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