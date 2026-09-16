https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/ob-ushedshikh-libo-khorosho-libo-nichego--tak-li-eto--1065660487.html

Об ушедших либо хорошо, либо ничего – так ли это

Об ушедших либо хорошо, либо ничего – так ли это

Sputnik Абхазия

Вот уж не подумал бы, что весть о странной кончине "абхазского" блогера Даура Буава так встряхнет наши соцсети. У меня к этому персонажу было отношение... 16.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-16T18:44+0300

2026-09-16T18:44+0300

2026-09-16T18:44+0300

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Вот уж не подумал бы, что весть о странной кончине "абхазского" блогера Даура Буава так встряхнет наши соцсети. У меня к этому персонажу было отношение, которое трансформировалось в результате осмысления его роли в информационном поле.Алексей Ломия, SputnikПервоначально, конечно же, резкое неприятие, гнев. А каким может быть отношение к тому, кто за 30 сребреников ушел служить врагу?! Каждый его пост я старался комментировать с жесткой критикой, разве что на ненормативную лексику не переходил. А ведь очень хотелось. Более того, наша словесная брань переходила из общего пространства в личную переписку, где точно было все без барьеров. Но потом вовремя понял, что в его "обязанности" как раз входит будоражить абхазское интернет сообщество, наводить смуту и банально набирать просмотры. Каждый "тык", каждый гневный комментарий шел ему в актив. Поэтому я и сам стал его игнорировать, и другим активно рекомендовал следовать моему примеру.Но вдруг происходит новый информационный всплеск. При загадочных обстоятельствах он ушел в мир иной. И тут надо бы вспомнить избитую истину – "о покойнике ничего, кроме хорошего". Но у этой крылатой фразы есть продолжение, о котором почему-то забывают. И оно очень логично завершает мысль – "... и правды".Поэтому хочу для себя подвести некоторый итог. Это надо, хотя не особо хочется. Ловлю себя на мысли, что будет похоже на пляски на костях. Но тут особый случай. Особый тем, что происходит в экстремальные для нас времена. Никаких итогов нашей войны с грузинскими агрессорами не подведено. Официально, как юрист, ответственно заявляю, что мы с Грузией все еще в состоянии войны. И если горячая фаза так или иначе на длительной паузе, то на идеологическом фронте "битва" не утихает. И объективности ради надо признать, что наши заингурские соседи в этой области ведут неустанную работу.Больше чем уверен, что из государственной казны Грузии выделяются на это средства, сопоставимые с бюджетами всех наших силовых структур вместе взятых. И их идеологи активно осваивают эти немалые финансы. Надо признать, с некоторым успехом. Раз в сети появляются такие "герои", как наш.Приехал в Грузию за "красивой жизнью" (по другой версии, скрылся от преследования по личным проблемам), пошел на поклон к врагу, стал его идеологическим рупором. Банально хвастался некими преимуществами "европейской, продвинутой" Грузии, катался на хороших машинах, вел праздный образ жизни. Слишком легко и неправедно заработанные деньги спровоцировали желание острых ощущений. Как итог – увлечение наркотиками и предсказуемый трагический финал.У нашей молодежи с неокрепшими в силу возраста устоями должно быть четкое табу – нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя даже пытаться заигрывать с врагом. Многоопытные спецы Грузии могут очень ухищренно втянуть вас в такие игрища, из которых потом будет сложно выбраться. Юношеский максимализм, излишняя вера в собственные способности могут сыграть роковую роль, и вы окажетесь в безвыходной ситуации.Лучше полностью исключить всякое общение, пока не будут по полочкам разложены итоги Отечественной войны народа Абхазии. Так ведь намного проще. Иначе можно оказаться в таком же омуте, как небезызвестный "даур", о котором и хорошего нечего вспомнить, а правда... правда она только такая, что будет вызывать душевную боль у его близких и родственников.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260901/1065333867.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, мнение, абхазия, грузия