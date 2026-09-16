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От диалога к совместным проектам: деловые люди России и Абхазии обсудили сотрудничество
От диалога к совместным проектам: деловые люди России и Абхазии обсудили сотрудничество
Sputnik Абхазия
Делегация "Деловой России" прибыла в Абхазию по приглашению организации "Деловые люди Абхазии" для обсуждения совместных бизнес-проектов. 16.09.2026, Sputnik Абхазия
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О том, какие направления сотрудничества российские и абхазские предприниматели считают наиболее перспективными, какие проекты могут получить развитие в ближайшее время, зачем делегация "Деловой России" отправилась в восточную часть Абхазии, а также какие возможности для бизнеса открывает развитие туризма, сельского хозяйства и логистики, в интервью радио Sputnik рассказали председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" Роман Качарава и президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Павел Титов.Как отметил Роман Качарава, основная задача сотрудничества — обмен опытом и знаниями, а также поиск точек соприкосновения между российским и абхазским бизнесом. Среди перспективных направлений он назвал туризм, сельское хозяйство и создание экологичных производств, которые смогут обеспечить рабочие места и дополнительные поступления в бюджет.Павел Титов подчеркнул, что российские предприниматели рассматривают возможности сотрудничества с Абхазией в самых разных сферах — от сельского хозяйства и туризма до логистики. По его словам, важную роль может сыграть развитие транспортной инфраструктуры, в том числе портов и аэропорта.Подробнее - в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео

От диалога к совместным проектам: деловые люди России и Абхазии обсудили сотрудничество

20:35 16.09.2026
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Делегация "Деловой России" прибыла в Абхазию по приглашению организации "Деловые люди Абхазии" для обсуждения совместных бизнес-проектов.
О том, какие направления сотрудничества российские и абхазские предприниматели считают наиболее перспективными, какие проекты могут получить развитие в ближайшее время, зачем делегация "Деловой России" отправилась в восточную часть Абхазии, а также какие возможности для бизнеса открывает развитие туризма, сельского хозяйства и логистики, в интервью радио Sputnik рассказали председатель общественной организации "Деловые люди Абхазии" Роман Качарава и президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Павел Титов.
Как отметил Роман Качарава, основная задача сотрудничества — обмен опытом и знаниями, а также поиск точек соприкосновения между российским и абхазским бизнесом. Среди перспективных направлений он назвал туризм, сельское хозяйство и создание экологичных производств, которые смогут обеспечить рабочие места и дополнительные поступления в бюджет.
Павел Титов подчеркнул, что российские предприниматели рассматривают возможности сотрудничества с Абхазией в самых разных сферах — от сельского хозяйства и туризма до логистики. По его словам, важную роль может сыграть развитие транспортной инфраструктуры, в том числе портов и аэропорта.
Подробнее - в видео Sputnik.
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