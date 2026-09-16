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Поисковики из Абхазии приняли участие в поисках останков советских солдат
Поисковики из Абхазии приняли участие в поисках останков советских солдат
Sputnik Абхазия
Экспедиция проходила с 4 по 13 сентября в Тверской области. Абхазия на ней была представлена уже в четвертый раз. 16.09.2026, Sputnik Абхазия
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Поисковики из Абхазии приняли участие в Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт-2026".В этом году в экспедиции принимали участие 35 поисковых отрядов, более 200 человек. В ходе экспедиции были обнаружены останки 405 советских бойцов и командиров.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео

Поисковики из Абхазии приняли участие в поисках останков советских солдат

12:37 16.09.2026 (обновлено: 16:58 16.09.2026)
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Экспедиция проходила с 4 по 13 сентября в Тверской области. Абхазия на ней была представлена уже в четвертый раз.
Поисковики из Абхазии приняли участие в Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт-2026".
В этом году в экспедиции принимали участие 35 поисковых отрядов, более 200 человек. В ходе экспедиции были обнаружены останки 405 советских бойцов и командиров.
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