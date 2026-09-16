https://sputnik-abkhazia.ru/20260916/poiskoviki-iz-abkhazii-prinyali-uchastie-v-poiskakh-ostankov-sovetskikh-soldat-1065672860.html

Поисковики из Абхазии приняли участие в поисках останков советских солдат

Поисковики из Абхазии приняли участие в поисках останков советских солдат

Sputnik Абхазия

Экспедиция проходила с 4 по 13 сентября в Тверской области. Абхазия на ней была представлена уже в четвертый раз. 16.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-16T12:37+0300

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Поисковики из Абхазии приняли участие в Международной поисковой экспедиции "Ржев. Калининский фронт-2026".В этом году в экспедиции принимали участие 35 поисковых отрядов, более 200 человек. В ходе экспедиции были обнаружены останки 405 советских бойцов и командиров.

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