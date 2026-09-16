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Выборы в Госдуму России: почему это важно для Абхазии

Выборы в Госдуму России: почему это важно для Абхазии

Sputnik Абхазия

Выборы депутатов Государственной Думы России пройдут в воскресенье, 20 сентября. 16.09.2026, Sputnik Абхазия

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В Абхазии будет открыто 50 избирательных участков и организовано выездное голосование. Проголосовать смогут граждане с двойным гражданством, российские туристы, отдыхающие в республике. Банников напомнил, что в Абхазии проживают порядка 120 000 граждан, имеющих российское гражданство, они имеют право принять участие в выборах депутатов Госдумы России. В интервью радио Sputnik исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников рассказал о важности принятия участия в голосовании, роли Россотрудничества и процессе организации выборов в республике.

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Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, видео, выборы в госдуму рф — 2026