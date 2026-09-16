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Выборы в Госдуму России: почему это важно для Абхазии
Выборы в Госдуму России: почему это важно для Абхазии
Sputnik Абхазия
Выборы депутатов Государственной Думы России пройдут в воскресенье, 20 сентября. 16.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-16T11:22+0300
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В Абхазии будет открыто 50 избирательных участков и организовано выездное голосование. Проголосовать смогут граждане с двойным гражданством, российские туристы, отдыхающие в республике. Банников напомнил, что в Абхазии проживают порядка 120 000 граждан, имеющих российское гражданство, они имеют право принять участие в выборах депутатов Госдумы России. В интервью радио Sputnik исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников рассказал о важности принятия участия в голосовании, роли Россотрудничества и процессе организации выборов в республике.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео, выборы в госдуму рф — 2026
видео, мультимедиа, абхазия, видео, выборы в госдуму рф — 2026
Выборы в Госдуму России: почему это важно для Абхазии
11:22 16.09.2026 (обновлено: 12:23 16.09.2026)
Выборы депутатов Государственной Думы России пройдут в воскресенье, 20 сентября.
В Абхазии будет открыто 50 избирательных участков и организовано выездное голосование. Проголосовать смогут граждане с двойным гражданством, российские туристы, отдыхающие в республике.
Банников напомнил, что в Абхазии проживают порядка 120 000 граждан, имеющих российское гражданство, они имеют право принять участие в выборах депутатов Госдумы России.
В интервью радио Sputnik исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников рассказал о важности принятия участия в голосовании, роли Россотрудничества и процессе организации выборов в республике.