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Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии

Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии

Sputnik Абхазия

О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об... 17.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-17T18:34+0300

2026-09-17T18:34+0300

2026-09-17T18:54+0300

абхазия

выборы в госдуму рф — 2026

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Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии Sputnik Абхазия О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба. Слушайте подкаст.

О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба. Слушайте подкаст.

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Sputnik Абхазия

абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, подкасты