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Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
Sputnik Абхазия
О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об... 17.09.2026, Sputnik Абхазия
2026-09-17T18:34+0300
2026-09-17T18:34+0300
2026-09-17T18:54+0300
абхазия
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Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
Sputnik Абхазия
О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба.
Слушайте подкаст.
О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба. Слушайте подкаст.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, подкасты
абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, подкасты
О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба.