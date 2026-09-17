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Қыҭацыԥхьаӡа миллионк: ацхыраара заурцаз азыҳәақәа ҟазҵахьо еилаҳкаауеит
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Ихаҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран иҿцәажәара
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Ихыҭҳәаам аҭоурыхқәа
Аҟәа ахақәиҭтәразы аҵыхәтәантәи ажәылара: аветеран иҿцәажәара
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Аԥсны Жәларбжьаратәи аҿар рфестиваль аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
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Еицырдыруа ахьыӡқәа
Каламԥынҵала зыуаажәлар рымаҵ зуаз: ажурналист Заира Ҵәыџьԥҳа лгәаларшәара
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В Россотрудничестве объяснили значимость голосования на выборах в Госдуму РФ для Абхазии
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Абхазия-2030: как республика планирует принимать 5 миллионов туристов
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Лабратәи аҩыҟаҵарҭа сынтәатәи аҽаҩра: атехнолог ицәажәара
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Аицәажәара
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Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
Sputnik Абхазия
О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об... 17.09.2026, Sputnik Абхазия
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Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
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О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба. Слушайте подкаст.
О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба. Слушайте подкаст.
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абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, подкасты
абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, подкасты

Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии

18:34 17.09.2026 (обновлено: 18:54 17.09.2026)
Спикер Парламента Абхазии о выборах в Госдуму РФ и осенней сессии
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О том, почему гражданам России, проживающим в Абхазии, важно исполнить свой гражданский долг, как развиваются российско-абхазские межпарламентские связи? Об этом в эфире радио Sputnik побеседовали со спикером Народного Собрания республики Лашей Ашуба.
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