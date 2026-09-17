https://sputnik-abkhazia.ru/20260917/badra-gunba-dal-sovet-kak-sokhranit-rodstvennye-i-druzheskie-otnosheniya-1065813071.html

Бадра Гунба дал совет, как сохранить родственные и дружеские отношения

Бадра Гунба дал совет, как сохранить родственные и дружеские отношения

Sputnik Абхазия

Абхазия | ГлавноеПрошлогодняя программа поддержки малого и среднего предпринимательства, мягко говоря, свернула немного не туда. Некоторые сочли, полученные по... 17.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-17T13:49+0300

2026-09-17T13:49+0300

2026-09-20T19:50+0300

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Абхазия | ГлавноеПрошлогодняя программа поддержки малого и среднего предпринимательства, мягко говоря, свернула немного не туда. Некоторые сочли, полученные по ней деньги как некую материальную помощь и позволили себе нецелевое, говоря нейтральным языком, использование.Президент поручил правоохранительным органам проверить использование этих средств и заверил, что работу доведут до конца, так что рассчитывать на то, что все спустят на тормозах, не стоит. Но есть и альтернатива."Конечно, это наши граждане, это наши родственники, это наши друзья. Я с пониманием отношусь, и поэтому есть другая мера, которая позволит нам остаться и в дружеских отношениях, и в родственных отношениях, — вернуть те средства, которые были использованы нецелевым образом", — предложил Гунба.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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