Бадра Гунба дал совет, как сохранить родственные и дружеские отношения
13:49 17.09.2026 (обновлено: 19:50 20.09.2026)
© Foto / Администрация президента Бадра Гунба в День знаний посетил Калдахуарскую школу-интернат
© Foto / Администрация президента
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Прошлогодняя программа поддержки малого и среднего
предпринимательства, мягко говоря, свернула немного не туда.
Некоторые сочли, полученные по ней деньги как некую материальную помощь и позволили себе нецелевое, говоря нейтральным языком, использование.
Президент поручил правоохранительным органам проверить использование этих средств и заверил, что работу доведут до конца, так что рассчитывать на то, что все спустят на тормозах, не стоит. Но есть и альтернатива.
Прошлогодняя программа поддержки малого и среднего
предпринимательства, мягко говоря, свернула немного не туда.
Некоторые сочли, полученные по ней деньги как некую материальную помощь и позволили себе нецелевое, говоря нейтральным языком, использование.
Президент поручил правоохранительным органам проверить использование этих средств и заверил, что работу доведут до конца, так что рассчитывать на то, что все спустят на тормозах, не стоит. Но есть и альтернатива.
"Конечно, это наши граждане, это наши родственники, это наши друзья. Я с пониманием отношусь, и поэтому есть другая мера, которая позволит нам остаться и в дружеских отношениях, и в родственных отношениях, — вернуть те средства, которые были использованы нецелевым образом", — предложил Гунба.
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