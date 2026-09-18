https://sputnik-abkhazia.ru/20260918/gde-vse-vklyucheno-samoe-vygodnoe-v-barkhatnyy-sezon-na-chernom-more-1065812743.html

Где "все включено" самое выгодное в бархатный сезон на Черном море

Где "все включено" самое выгодное в бархатный сезон на Черном море

Sputnik Абхазия

Абхазия | Главное 18.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-18T16:48+0300

2026-09-18T16:48+0300

2026-09-20T19:48+0300

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Абхазия | ГлавноеВ Абхазии. На конец сентября можно забронировать семь ночей на двоих, имея на счету ₽36 тыс., для Сочи же надо быть с балансом минимум в ₽50 тыс.Но это не значит, что Абхазия это прям дешево-дешево. Если средства позволяют, то есть туры с аналогичными параметрами и за предельные ₽122 тыс. И все равно в Сочи отдохнуть на максималках будет дороже — потолок ₽151 тыс.При заметном снижении цен к августу, осенью можно не только выиграть в цене, но и в комфорте. Солнце уже так не палит — щадящие от +21 до +26 °C позволяют неплохо загореть и не изнывать от жары, а море — природный аккумулятор тепла — не торопится разряжаться и держит где-то от +23 до +25 °C.Действительно, просто бархат, а не климат.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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