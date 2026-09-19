https://sputnik-abkhazia.ru/20260919/pyat-millionov-turistov-k-2030-godu-kak-abkhaziya-sobiraetsya-povysit-turpotok-1065743868.html

Пять миллионов туристов к 2030 году: как Абхазия собирается повысить турпоток

Пять миллионов туристов к 2030 году: как Абхазия собирается повысить турпоток

Sputnik Абхазия

Власти Абхазии и России рассчитывают увеличить туристический поток в республику до 5 миллионов человек к 2030 году. 19.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-19T18:00+0300

2026-09-19T18:00+0300

2026-09-19T18:00+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

туризм

отдых в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/09/13/1065743698_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_453d7fe06d79b864bc7ebf38cbbf555f.jpg

О том, насколько республика готова к росту числа туристов, как будут развивать гостиничную инфраструктуру и глэмпинги в интервью радио Sputnik рассказал министр туризма Абхазии Астамур Логуа.Абхазия рассчитывает к 2030 году выйти на показатель в 5 миллионов туристов. Сегодня, по словам министра, туристический поток составляет около 1,5–2 миллионов человек в год. При этом развитие отрасли, как отмечает Логуа, должно идти параллельно с модернизацией инфраструктуры и сохранением экологического баланса.Отдельное внимание Логуа уделил развитию туризма в низкий сезон. Министерство готовит серию коротких трех- и четырехдневных туров, среди которых мандариновый тур и программа с абхазской свадьбой. Также планируется использовать возможности аэропорта Сухума для привлечения туристов на короткие поездки.Еще одно направление — привлечение молодежи. Для этого в Абхазии развивают фестивальное движение, концерты и спортивные мероприятия, а также рассматривают возможность проведения новых событий, в том числе фестиваля воздушных шаров.Большой потенциал министр видит и в Восточной Абхазии — здесь развиваются новые туристические объекты, термальные источники и маршруты. Однако для многих перспективных локаций необходимы дороги, электричество и другая базовая инфраструктура.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, видео, туризм, отдых в абхазии