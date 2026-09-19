https://sputnik-abkhazia.ru/20260919/vazhno-dlya-rossii-i-abkhazii-ashuba-o-vyborakh-v-gosdumu--1065743009.html

Важно для России и Абхазии: Ашуба о выборах в Госдуму

Важно для России и Абхазии: Ашуба о выборах в Госдуму

Sputnik Абхазия

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации пройдут 20 сентября. 19.09.2026, Sputnik Абхазия

2026-09-19T10:43+0300

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2026-09-19T10:43+0300

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выборы в госдуму рф — 2026

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​О том, как прошли парламентские каникулы, почему для Абхазии важны выборы в Госдуму, как выстраиваются отношения двух государств, какой будет повестка осенней сессии и о предстоящих выборах в Народное Собрание, рассказал в интервью радио Sputnik спикер Лаша Ашуба.В беседе с ведущим радио Sputnik Лаша Ашуба отметил роль России в развитии Абхазии и то, какую поддержку она оказывает республике.​Он напомнил, что Россия не только финансово помогает Абхазии, но также на протяжении десятилетий обеспечивает ее безопасность.Подробнее — в видео Sputnik.

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видео, мультимедиа, абхазия, выборы в госдуму рф — 2026, видео