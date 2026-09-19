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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
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Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"
Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"
Sputnik Абхазия
Матч футбольного клуба "Апсны" против екатеринбургского "СиндЕката" состоялся на стадионе "Динамо" 18 сентября. 19.09.2026, Sputnik Абхазия
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Несмотря на то, что счет открыли гости, хозяевам поля вскоре удалось его сравнять, а на последней минуте забить второй победный пенальти.Самые яркие моменты матча - в фотоленте Sputnik.
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абхазия, фото , мультимедиа, фото, футбол, спорт
абхазия, фото , мультимедиа, фото, футбол, спорт

Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"

20:17 19.09.2026 (обновлено: 20:18 19.09.2026)
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Матч футбольного клуба "Апсны" против екатеринбургского "СиндЕката" состоялся на стадионе "Динамо" 18 сентября.
Несмотря на то, что счет открыли гости, хозяевам поля вскоре удалось его сравнять, а на последней минуте забить второй победный пенальти.
Самые яркие моменты матча - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между командами "Апсны" и "СиндЕкат" состоялся на стадионе "Динамо"

Футбольный матч между командами &quot;Апсны&quot; и &quot;СиндЕкат&quot; состоялся на стадионе &quot;Динамо&quot; - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч между командами "Апсны" и "СиндЕкат" состоялся на стадионе "Динамо"

© Sputnik / Томас Тхайцук

За хозяев поля активно болели юные фанаты

За хозяев поля активно болели юные фанаты - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

За хозяев поля активно болели юные фанаты

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый тайм, несмотря на активные попытки забить мяч, закончился ничьей

Первый тайм, несмотря на активные попытки забить мяч, закончился ничьей - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первый тайм, несмотря на активные попытки забить мяч, закончился ничьей

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но уже на первой минуте второго тайма команда из Екатеринбурга открыла счет

Но уже на первой минуте второго тайма команда из Екатеринбурга открыла счет - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но уже на первой минуте второго тайма команда из Екатеринбурга открыла счет

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прекрасная половина Абхазии тоже была в числе болельщиков

Прекрасная половина Абхазии тоже была в числе болельщиков - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прекрасная половина Абхазии тоже была в числе болельщиков

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фанаты подбадривали спортсменов, кричали речевки и требовали голов

Фанаты подбадривали спортсменов, кричали речевки и требовали голов - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фанаты подбадривали спортсменов, кричали речевки и требовали голов

© Sputnik / Томас Тхайцук

А этот молодой человек подготовился ответственно и принес главный атрибут на поле

А этот молодой человек подготовился ответственно и принес главный атрибут на поле - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

А этот молодой человек подготовился ответственно и принес главный атрибут на поле

© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет сравнял Игнат Дмитриев

Счет сравнял Игнат Дмитриев - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Счет сравнял Игнат Дмитриев

© Sputnik / Томас Тхайцук

В самом конце матча, на 50-й минуте, гол с пенальти в ворота "СиндЕката" забил Адель Рахмани

В самом конце матча, на 50-й минуте, гол с пенальти в ворота &quot;СиндЕката&quot; забил Адель Рахмани - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В самом конце матча, на 50-й минуте, гол с пенальти в ворота "СиндЕката" забил Адель Рахмани

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот гол принес вторую победу "Апсны" в Кубке Медиалиги

Этот гол принес вторую победу &quot;Апсны&quot; в Кубке Медиалиги - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот гол принес вторую победу "Апсны" в Кубке Медиалиги

© Sputnik / Томас Тхайцук

Теперь "Апсны" занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь ростовчанам

Теперь &quot;Апсны&quot; занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь ростовчанам - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук

Теперь "Апсны" занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь ростовчанам

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