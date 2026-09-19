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Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"
Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"
Sputnik Абхазия
Матч футбольного клуба "Апсны" против екатеринбургского "СиндЕката" состоялся на стадионе "Динамо" 18 сентября. 19.09.2026, Sputnik Абхазия
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Несмотря на то, что счет открыли гости, хозяевам поля вскоре удалось его сравнять, а на последней минуте забить второй победный пенальти.Самые яркие моменты матча - в фотоленте Sputnik.
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абхазия, фото , мультимедиа, фото, футбол, спорт
абхазия, фото , мультимедиа, фото, футбол, спорт
Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"
20:17 19.09.2026 (обновлено: 20:18 19.09.2026)
Матч футбольного клуба "Апсны" против екатеринбургского "СиндЕката" состоялся на стадионе "Динамо" 18 сентября.
Несмотря на то, что счет открыли гости, хозяевам поля вскоре удалось его сравнять, а на последней минуте забить второй победный пенальти.
Самые яркие моменты матча - в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный матч между командами "Апсны" и "СиндЕкат" состоялся на стадионе "Динамо"
Футбольный матч между командами "Апсны" и "СиндЕкат" состоялся на стадионе "Динамо"
© Sputnik / Томас Тхайцук
За хозяев поля активно болели юные фанаты
За хозяев поля активно болели юные фанаты
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый тайм, несмотря на активные попытки забить мяч, закончился ничьей
Первый тайм, несмотря на активные попытки забить мяч, закончился ничьей
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но уже на первой минуте второго тайма команда из Екатеринбурга открыла счет
Но уже на первой минуте второго тайма команда из Екатеринбурга открыла счет
© Sputnik / Томас Тхайцук
Прекрасная половина Абхазии тоже была в числе болельщиков
Прекрасная половина Абхазии тоже была в числе болельщиков
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фанаты подбадривали спортсменов, кричали речевки и требовали голов
Фанаты подбадривали спортсменов, кричали речевки и требовали голов
© Sputnik / Томас Тхайцук
А этот молодой человек подготовился ответственно и принес главный атрибут на поле
А этот молодой человек подготовился ответственно и принес главный атрибут на поле
© Sputnik / Томас Тхайцук
Счет сравнял Игнат Дмитриев
Счет сравнял Игнат Дмитриев
© Sputnik / Томас Тхайцук
В самом конце матча, на 50-й минуте, гол с пенальти в ворота "СиндЕката" забил Адель Рахмани
В самом конце матча, на 50-й минуте, гол с пенальти в ворота "СиндЕката" забил Адель Рахмани
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот гол принес вторую победу "Апсны" в Кубке Медиалиги
Этот гол принес вторую победу "Апсны" в Кубке Медиалиги
© Sputnik / Томас Тхайцук
Теперь "Апсны" занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь ростовчанам
Теперь "Апсны" занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь ростовчанам