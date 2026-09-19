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Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"

Вторая домашняя победа: матч "Апсны" против "СиндЕката"

Sputnik Абхазия

Матч футбольного клуба "Апсны" против екатеринбургского "СиндЕката" состоялся на стадионе "Динамо" 18 сентября. 19.09.2026, Sputnik Абхазия

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Несмотря на то, что счет открыли гости, хозяевам поля вскоре удалось его сравнять, а на последней минуте забить второй победный пенальти.Самые яркие моменты матча - в фотоленте Sputnik.

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